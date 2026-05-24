モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、若き日の芸能活動を振り返った。

テレビ出演は7年ぶり。久しぶりのスタジオに、「この感じが懐かしいです」と笑顔を見せた。

10代でモデルとしてデビュー。13歳で伊勢丹のポスター広告に起用されると、ポスター盗難騒動まで起きる人気ぶりだった。2度の結婚を経て、米ハワイへ移住。3人の子供の母として育児に専念していた。2人目の夫とは一昨年に離婚し、現在は子供たちと沖縄に住んでいる。

初期の芸能活動について、「時代も時代だったじゃないですか。芸能界、今とは（違って）凄く厳しい。今だったら当たり前のことが、タブーだったり」と告白。「でも私は普通の10代の女の子。やりたいこととか、好きな男の子とか…いっぱいあっての仕事だった」と、葛藤を口にした。

若くして芸能人になった結果、自我の形成には仕事が大きく影響したという。「自分が自分をどんな人間か知る前に、自分がどんな人かが台本に書いてあった。じゃあ私はこういう時、こうやって言うんだって。周りは大人ばっかりで、みんなは全部分かっているんだろうな。私だけがこんなに分からないんだろうなって、それが凄く怖かった」。求められる自分を演じていたという。

自由奔放な言動から、わがままとも指摘されることもあった。「自分の気持ちも、本当はこれやりたくないとか、本当は好きじゃないとかがあっても、仕事でそうしなきゃいけないこともあったので、自分の人生を生きていないなという感じがいつもあって」。その抑圧から生まれたのが、抵抗することによる発散だった。「私はこっちじゃなくて、こっちの衣装を着たいとか、爪だってかわいくしたいとか、ピアスを開けたいとかも、全部ダメだから、じゃあ引き換えに、これ（わがまま）みたいな感じで。常にささやかな抵抗とアピールみたいな感じになっていました」と打ち明けた。