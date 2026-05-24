元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男で、タレントのMatt（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。女優の榮倉奈々（38）との2ショットを公開し、注目を集めている。

「奈々ちゃんのブランド @newnow_jp の伊勢丹ポップアップへ爆買いしに行ってきました」と書き出したMatt。「わたくし痩せたので遂にレディースサイズ着れるようになり、お揃いのお気に入りセットアップを着ていきました。このブラックのセットアップ着心地最高なの！」とつづり、榮倉との2ショットを披露。榮倉はベージュ、Mattはブラックのセットアップを着こなしていた。

「ポップアップは残り2日なので皆様お早めに!!インスタライブも見てくださりありがとうございました！」と呼びかけた。

ストーリーズでは「奈々ちゃんと実は同じサイズを着てます。ほんと痩せてよかった。このセットアップもかわいい！」とつづっていた。

この投稿に「レディースも着れるようになったマッティ最強すぎ」「お二人とも美しくてうっとりです」などの声が寄せられていた。