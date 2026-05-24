シンガー・ソングライター藤井フミヤ（63）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、この日ゲスト出演したモデル吉川ひなの（46）とのエピソードを語った。

吉川はこの日が7年ぶりのテレビ出演。ハワイで育児に専念していたが、2人目の夫と離婚後、沖縄へ3人の子供と移住。今年になって芸能活動再開を発表していた。

そんな吉川の音楽活動を支えたのが、藤井だった。97年にリリースされた、歌手デビュー曲「ハート型の涙」を手掛けた。その後、プライベートでも交流があるという。

出会ったころの印象は「まあ、かわいいなんてもんじゃない」と衝撃的だったという。「何だこりゃ？っていう。宇宙人じゃないけど、10頭身くらいの感じだった。顔ちっちゃいし、足は長い」と振り返った。

ビジュアルをベタ褒めしたところで、内面の幼さにはダメ出しを連発した。「幼すぎて。わがまま言いたい放題の小娘みたいな感じだったね。何を言ってもみんな許してくれる、みたいな環境にいた」。さらに「お人形さんみたいに扱われて、毎日移動して、いろんな撮影をやって。そりゃあ、ぶうたれたくもなるね」と、多忙がゆえのわがままだったと理解した。

吉川は19歳で最初の結婚。相手はビジュアル系バンド「SHAZNA」のIZAMだった。藤井は「1回、結婚した時も“やっちゃったな、こいつ”って。案の定、すぐ別れて。ままごとじゃん！と思って」とツッコミを入れた。

そんな吉川に対しても、2度目の結婚、出産を経て印象が変わったという。「やっぱり母親になったよね」。一方で「離婚する時はちょっと言ったよね。“もう1回、考え直したら？。どうにかならないの？”って」と、助言を送ったことを明かした。

藤井の一言一言に、吉川はうなずきながら聞き入っていた。