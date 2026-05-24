【香港競馬】ローシャムパークは6着敗退…ボウマン「追ってから案外…」
香港シャティン競馬場で24日に行われたチャンピオンズ＆チャターカップ（G1・芝2400m）に参戦したローシャムパークは6着に敗れた。道中は中団で流れに乗り、スムーズな立ち回りを見せて直線へ向いたが、追い出されてからの反応はひと息。最後まで伸び切れず、上位争いに加わることはできなかった。
6着 ローシャムパーク
H.ボウマン騎手
「位置取りも道中の手応えは良かったけど、追ってから案外伸びてくれませんでした」
レース結果、詳細は下記のとおり。
5月24日、香港シャティン競馬場で行われたG1・チャンピオンズ＆チャターカップ（芝2400m）は、香港の怪物ロマンチックウォリアーが圧巻の差し切りでG1・15勝目をマーク。香港古馬三冠の偉業を達成した。日本から参戦したディープモンスター（牡8・栗東・池江泰寿）は3着、ローシャムパーク（牡7・美浦・田中博康）は6着に敗れた。
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ここでもロマンチックウォリアーの力は別格だった。直線入口では前を行く2着馬との差がまだ残っており、届くのかという場面。それでも、じわりじわりと差を詰めると、ゴール前ではねじ伏せるように差し切り。着差以上の強さを感じさせる完勝だった。
日本勢ではディープモンスターがロマンチックウォリアーに並びかけるような追い比べを演じたが、直線ではスペースが狭くなる場面もあり3着まで。ローシャムパークは上位争いに加われず6着に終わった。
【全着順】
1着 ロマンチックウォリアー
2着 ナンバーズ
3着 ディープモンスター（日）
4着 ロマンチックトール
5着 ウイニングウイング
6着 ローシャムパーク（日）
7着 カーインジェネレーション
8着 ジェントルメンレガシー
9着 キャップフェラ