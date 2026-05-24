香港シャティン競馬場で24日行われたチャンピオンズ＆チャターカップ（G1・芝2400m）で、ディープモンスターは直線で不利を受けながらも3着に健闘した。勝負どころではロマンチックウォリアーと並ぶように追い上げ、見せ場たっぷりの内容。だが、残り300m付近で外から押し込められるような形となり、一瞬進路を失うシーンがあった。

脚色ではやや分が悪かったものの、スムーズなら2着争いに加われていた可能性も十分だった。世界トップクラスが揃う香港の舞台で存在感を示し、改めて地力の高さを証明する走りではあった。

3着 ディープモンスター

J.モレイラ騎手

「最後に寄せられる不利も痛かったけど、道中少し噛んで走っていた分、弾けませんでした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月24日、香港シャティン競馬場で行われたG1・チャンピオンズ＆チャターカップ（芝2400m）は、香港の怪物ロマンチックウォリアーが圧巻の差し切りでG1・15勝目をマーク。香港古馬三冠の偉業を達成した。日本から参戦したディープモンスター（牡8・栗東・池江泰寿）は3着、ローシャムパーク（牡7・美浦・田中博康）は6着に敗れた。

【香港競馬】ローシャムパークは6着敗退…ボウマン「追ってから案外…」

チャンピオンズ＆チャターカップ・ロマンチックウォリアーとJ.マクドナルド騎手 (C)Shinji Honjo

ディープモンスターが3着入線

ここでもロマンチックウォリアーの力は別格だった。直線入口では前を行く2着馬との差がまだ残っており、届くのかという場面。それでも、じわりじわりと差を詰めると、ゴール前ではねじ伏せるように差し切り。着差以上の強さを感じさせる完勝だった。

日本勢ではディープモンスターがロマンチックウォリアーに並びかけるような追い比べを演じたが、直線ではスペースが狭くなる場面もあり3着まで。ローシャムパークは上位争いに加われず6着に終わった。

【全着順】

1着 ロマンチックウォリアー

2着 ナンバーズ

3着 ディープモンスター（日）

4着 ロマンチックトール

5着 ウイニングウイング

6着 ローシャムパーク（日）

7着 カーインジェネレーション

8着 ジェントルメンレガシー

9着 キャップフェラ