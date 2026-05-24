「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

ロブチェンが２０年コントレイル以来６年ぶり史上２５頭目の皐月賞＆ダービーの２冠制覇に挑む。皐月賞は内枠から果敢にハナを奪い、４角では２番手につけたリアライズシリウスに並びかけられたが、そこからの競り合いを制してＶ。自分で競馬をつくって１分５６秒５のレコードを記録した。１週前に騎乗した松山は「しっかり手前を変えてくれて時計的にも優秀だったと思います」と好感触。態勢は整っている。

追いかけるのは皐月賞組だ。２着のリアライズシリウスは新潟２歳Ｓと共同通信杯を制した実績があり、東京は２戦２勝の好成績。皐月賞は逃げたロブチェンをとらえられなかったが、後方からの猛追を封じた。手塚久師は「１週前追い切りの動きは申し分のないものだった」と状態の良さに手応えを感じている。３着馬ライヒスアドラーは１勝馬だが、東スポ杯２歳Ｓ３着、弥生賞２着と重賞で善戦。皐月賞で見せた鋭い末脚を見る限り、東京へのコース変わりは追い風になりそうだ。

別路線組では、無傷３連勝で京都新聞杯を制したコンジェスタスに注目。底を見せておらず、高い素質を秘めているのは間違いない。青葉賞覇者ゴーイントゥスカイは、これまで６度の優勝歴があるレジェンドの武豊が騎乗。青葉賞組はダービーを勝てないというジンクスを打ち破れるか。

スプリングＳを勝ってダービーに目標を定めたアウダーシアや、ホープフルＳ３着、皐月賞４着とＧ１で好走を続けるアスクエジンバラ、東京コースの東スポ杯２歳Ｓを勝っているパントルナイーフなどの実力馬からも目が離せない。