大相撲夏場所は２４日、両国国技館で千秋楽を迎え、小結若隆景（わかたかかげ）関（３１）（本名大波渥、福島市出身、荒汐部屋）が２０２２年春場所以来、４年ぶり２度目の優勝を遂げた。

右膝の大けがで幕下まで番付を下げてからの復活で、優勝経験者が幕下以下に陥落し、再び賜杯を抱くのは照ノ富士（現在の伊勢ヶ浜親方）に続く２人目。２５場所ぶりの優勝は史上３番目の長期ブランクになった。

２横綱２大関が休場した今場所は千秋楽で７人に優勝の可能性が残る大混戦となった。若隆景関は本割で藤凌駕関を下し、１２勝３敗で並んだ大関霧島関との優勝決定戦を押し出しで制した。

４年前に初優勝を遂げた頃は「大関候補の筆頭」と言われた。暗転したのは１年後の春場所。取組中に右膝の靱帯（じんたい）などを痛める大けがを負い、翌場所から３場所連続で全休。一時は関取の座を失い、そこからコツコツと番付を上げてきた。２５場所ぶりに抱いた賜杯に、若隆景関は優勝インタビューで「まだ実感が湧いていない」と神妙な表情で話した。

心が折れなかったのは、家族の存在も大きい。千秋楽を観戦に訪れていたといい、「常にそばで支えてくれた家族の前で優勝できてうれしい」と語った。そして「今朝も、子どもたちに『優勝してね』って言われた。優勝した姿を見せられてよかった」。普段はほとんど表情を崩さない若隆景関が、この時ばかりはほんの少しだけ、頬を緩めた。

高校１年で被災、母校の監督「復活した姿は被災地に勇気」

若隆景関の母校・私立学法福島高（福島市）の相撲部監督、二瓶顕人教諭（４０）は福島市の自宅でテレビ観戦した。けがで一時は幕下まで番付を落とした教え子の奮闘を「どん底からはい上がり復活した姿は、東日本大震災の被災地に勇気を与える」とたたえた。

高校１年の時に震災が発生し、土俵の基礎部分が盛り上がり、しばらく使えなくなった。それでも若隆景関は自主的な稽古を重ねて「小さかった体が筋骨隆々になった」という。

大関昇進の期待も懸かるが、二瓶さんは「大きなけがに気をつけながら、一番一番自分の相撲を取ってほしい」と願った。

ＪＲ福島駅前ではパブリックビューイングが行われ、優勝が決まると約４００人から大歓声が上がった。