「目黒記念・Ｇ２」（３１日、東京）

重賞初挑戦の阪神大賞典で３着に食い込んだダノンシーマ。２勝クラスから続いた連勝は３でストップしたものの、レコード決着のなか、最後まで持続的に脚を使って上々の走りを見せた。ポテンシャルの高さで芝３０００ｍにも対応したが、本質的には芝２４００ｍ前後が合う見立て。この敗戦を糧に、府中から再進撃を開始する。

ダイヤモンドＳで２着に好走したファイアンクランツ。中団のインを追走し、直線で進路を確保すると、グイグイ伸びて勝ち馬に迫った。古馬との初対戦も難なくクリアし、今後に向けて期待の持てる内容だった。昨年の青葉賞でも２着に好走しており、長丁場向きのしぶとい末脚が持ち味。東京芝２５００メートルはタフな舞台設定だけに、Ｇ２でも互角に戦えるはずだ。

大阪−ハンブルクＣでオープン初Ｖを決めたウィクトルウェルス。道中は後方で脚をため、直線に向くとメンバー最速の上がりを繰り出し、先に抜け出した２着馬をゴール前でとらえ切った。体質が弱くて使い込めなかったが、陣営が大事に育ててきたことが奏功して素質が開花した。まだ底を見せていない好素材が、初の重賞の舞台で一気にタイトル奪取を目指す。

大阪−ハンブルクＣ３着からＧ２に挑むアマキヒ。母は３冠牝馬アパパネで、異父姉は２１年秋華賞馬アカイトリノムスメという良血馬。血統的にも、これからさらに強くなっていきそうな雰囲気。スタミナは豊富なだけに、持久力勝負になれば台頭するシーンも十分だ。

六社Ｓを勝ち上がって、オープン入りを果たしたキングスコール。新馬戦をレコードＶ、さらにスプリングＳで３着に入り皐月賞にも出走するなど早い時期から素質の高さを示していたが、長距離路線で覚醒した。充実してきた今なら重賞初Ｖも期待できる。

ミラージュナイトは昨年夏に北海道で連勝して菊花賞でも６着に健闘。前走で３勝クラスをきっちり勝って、オープン入りを果たした。まだ伸びしろを秘めているだけに、強敵が相手も好勝負に持ち込めそうだ。