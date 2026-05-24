ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「デートコーデ可愛いすぎ」本田望結、イベント出席の清楚な衣装姿を… 「デートコーデ可愛いすぎ」本田望結、イベント出席の清楚な衣装姿を披露！ 「足細〜い」「OL風じゃん」 「デートコーデ可愛いすぎ」本田望結、イベント出席の清楚な衣装姿を披露！ 「足細〜い」「OL風じゃん」 2026年5月24日 22時40分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月24日、自身のInstagramを更新。イベントに出席した際の衣装姿を披露しました。【写真】本田望結、イベント出席の衣装姿「デートコーデ 可愛いすぎ〜」本田さんは「Ami Paris様にご招待いただき、"STAR ISLAND 2026"に出席しました」とつづり、8枚の写真を投稿。「今年の #STARISLAND は、12,000発の花火と800機のドローンで @amiparis 創立15周年をお祝いしました 『THANK YOU FOR BEING A FRIEND』というメッセージと共に、夏を感じられる夜となりました」と続け、白いブラウスに水色のフレアスカートを合わせた爽やかなコーディネートを披露しています。 この投稿にコメントでは「かわいっ」「足細〜い」「いつも可愛いけど、最近特に綺麗になったよね」「OL風じゃん」「なんか可愛さ増してませんかー？」「デートコーデ 可愛いすぎ〜」「ほんまに綺麗」などの声が寄せられています。「アジアンビューティすぎる」9日の投稿では、1日から5日にかけて開催された横浜国際映画祭に出席した際の黒髪ロングヘアに抜群のスタイルが際立つ鮮やかな赤いドレスに身を包んだ大人っぽい姿を披露していた本田さん。ファンからは「雰囲気、ガラッと変わって見えるね」「美しい」「真っ赤なドレス 似合うね！」「超絶ダントツぶっちぎりでかわいい」「アジアンビューティすぎる」など称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】本田望結、イベント出席の衣装姿 「本田望結クソ可愛いな」鈴木福＆本田望結、ビールジョッキ持つ飲み会ショット公開！ 「感慨深すぎる」 「CAさんになりました」本田望結、制服姿を披露！ 「最高にかわいいでしょうが!!」「お似合いです」の声