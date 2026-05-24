2026年5月25日〜5月31日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月25日〜5月31日の運勢を西洋占星術で占います。
ふたご座で太陽が天王星と重なり、合理的な着地へ向かうでしょう。感覚的な処理や現状維持的な判断は甘さが指摘され、改善を求められることに。
月末には、いて座にブルームーンがかかります。ブルームーンとは、1カ月の間に満月が2回あるとき、その2回目の満月のことで、レアなパワーを宿します。発展や拡張、ポジティブな変化を起こしやすくなっています。
一歩踏み出して！
可能性の扉を開きましょう。
さて、こちら、少し注意深くお読みください。
「あなたが能動的に動く」のが開運の条件となるのです。誰かが指示を出してくれるわけではなく、自然にラッキーが転がりこんでくるわけでもなく、意志を持って行動を起こすことで、道が開けるでしょう。
事業を起こす、異業種にチャレンジするなど思い切った選択にもツキが宿ります。未来を変えるアクション、面白がってやれることを実行に移して。
社交は、いい刺激を受けられる時。いわゆる意識の高い人たちに親しんでみて。
愛は、波長を合わせて。聞き役にもツキが。
ガス抜き上手になる！
刷新願望が高まります。
安定志向のおうし座さんには珍しく、全てをガラリと変えたい気持ちが高まるでしょう。何もかも放り出して、ゼロに戻したい、ちゃぶ台をひっくり返して自分を侮っている人たちを見返したいなど、ちょっと荒っぽい気分になりそう。
もちろん、良識派のあなたですから、妄想を楽しむだけ。ただ、残念ながら、今週の本音はダダ漏れです。身近に似た心境の人がたくさんいるせい。ここは、愛のある毒舌で、留飲を下げて。共感と連帯感が生まれ、改善ムーブにつながりそう。
オフは整理整頓ですっきり。
愛は求めましょう。
相思相愛でどうぞ！
やればやるほど、次が来る運勢です。
よく言いますよね？ 仕事ができる人のところに、仕事が集まると。まさしく、アレです。
もともと優秀な上、人が見過ごすポイントまで目配り、気配りができるようになっているため、スピードとクオリティーが爆上がりしているのです。結果、お仕事ホイホイになってしまうというわけ。名誉ある現象と考えて、期待以上の成果を上げていきましょう。腕も磨けるし、信頼も築け、いいこと尽くしの1週間に。
ついでに言えば、愛も社交も、おんぶにだっこです。支えるべき相手と考えて、まるっと引き受けて。
退路を確保！
「ちゃんとしなくちゃ」ウイーク。
でも、そう思うということは、要は、「ちゃんとできない」のです。自分で足らない、追いつかないと予感するからこそ、焦り、イラつき、無理に無理を重ねて自爆するというわけ。さっさと白旗を上げましょう。
手が回らないなら、納期の相談をする、手伝いを頼む、思い切って降りるなど、何か手を打ちましょう。やればできるはず、できるかも、やるしかない的な玉砕マインドは、ハタ迷惑なだけ。ここで緩めても、また挽回のチャンスはすぐに来ます。勇気ある撤退をぜひ！
愛と社交は、信じる気持ちが大事。
自分をノセて！
運気は上々、ツキはあなたの味方です。
活躍のステージは用意され、実行力も高まって、采配を振るえるでしょう。ところが、肝心のテンションがダダ下がりで、「面倒くさい」「頑張れない」「どうでもいい」的なサバンナの木陰でくつろぐライオンモードに。
確かに、ゴロゴロ、ダラダラが心地よいのです。何もしたくない、来週でいいんじゃない？と言いたくなるでしょう。でも、動き出せば、最高のハンティングが楽しめるはず。だまされたと思って動き出してみて。どんどん調子が出て、自己ベストを更新するかも？
愛は、きっかけを作って。
取りに行く。
なし崩しにあれこれ降ってきそう。
なにしろ、何でもソツなくこなすあなたの使い出がいいのです。「悪いけれど」「ついでに」「そういえば」に話が始まって、「頼んだよ」で終わりそう。会話の途中で「無理です」「イヤです」「勘弁してください」を挟んでも、なぜか聞こえないフリをされてしまうでしょう。結果、どっと疲れて、厭世観も増すことに。ただ、客観的に考えると、「まあ、うちにくるか」と自分に依頼が来る理由は分かるのでは？
今週は開き直って、なんでも屋さん、知る人ぞ知る魔法使いとして活躍を目指しましょう。イヤイヤが消えれば、チョチョイノチョイ！
愛もリクエストを受け付けて。
備忘録を残して。
好奇心が活性化して、アンテナが広がりそう。
面白そうなこと、気になることが次々に見つかるでしょう。この“次々に”が今週の運気の最大の特徴となります。幸運の手掛かりがいっぱいあるということです。
ただ、ぼんやりと流れに乗っているだけでは、気軽に取りこぼしてしまうのです。「ココに行ってみたい」が「アレを買わなきゃ」に置き換わり、「もっと知りたい」が「ソレを食べたい」に上書きされます。
ひらめきやアイデアをボイスメモなどで残して。すぐに使えなくても、近日中にフル活用できるはず。
愛と社交は、バッティングに注意を。
引き算の達人になる！
狂いや乱れが生じやすくなっています。
別に、あなたが悪いわけではなく、一言でいえば、ただのご時世、たまたま、ダイレクトに変化の荒波を被りやすくなっているというだけ。前提そのものが崩れやすいため、つじつま合わせでは、間に合わないかも？
思い切って、切り捨ててしまうのが手。ギリギリまで待ちたい、工夫したい気持ちはよく分かりますが、その分、別に向けた方がいいみたい。一時的な休止、見合わせ、撤退や方針の転換も視野に入れていきましょう。
オフは、クリエイティブに！
愛は、弱音を吐いてみると、つながれそう。
頑張り時です。
上方修正をかけましょう。
もっとやれるし、できるはず。気付かないうちに自分で作った限界を外して、もっとレベルアップを狙っていきましょう。このためには、負荷をかけなくては！ ちょっと大変、どう考えても無理かも？が、案外あっさりクリアできるはず。
人間関係は、影響力大。あなたの何気ない一言が、みんなの運命を変えてしまうみたい。発言には十分に注意を払いましょう。たとえ、冗談のつもりでも、何かを否定すると、撤回が難しくなりそう。ポジティブな希望の光となって。
オフは、スポーツを。ご当地グルメデートも大成功。
着々と。
賢く立ち回りたい1週間です。
大事なことほど、こっそりとやるといいみたい。目配せ、内緒話、根回し、裏工作、押さえるべきポイントを押さえて、抜け目なく動きましょう。
なお、探りを入れてくる人は、無自覚なフレネミーである恐れがあります。あなたの活躍や成功が妬ましくてならないというわけ。褒め殺しで無力化させるのが一番です。
もちろん、距離も上手に取っていきましょう。頼るべき相手、信頼すべき仲間を見分けるチャンスと考えて。
オフは、読書の習慣を取り戻しましょう。短時間でも目を通して。
愛は、ムード作りが大事。
自由度を上げて。
ざっくり乱世に入っていきます。
これまでの理が崩れて、情報は錯綜（さくそう）し、先が見えにくくなるでしょう。でも、この不穏な空気、なぜかワクワクしてしまうのでは？
これまで「こういうもの」「こうするべき」的な決まりを守るしかなかった世界が、「自分次第」「やりようによる」と生き抜く定義が変わっていくのです。まるで水を得た魚のように、呼吸がラクになるのでは？
強運も動かしやすくなっています。流れを作るポイントは、ポリシーを持ち、信じる道を進むことだけ。よい仲間、新しい夢にも出会えるはず。
愛は、最後は人間性がモノを言うはず。
ふんわりまとめる。
大事な役目が回ってきそう。
全体を動かすとか、責任を持つ、看板を背負うなど、「いよいよ、来たか」という心境になるでしょう。これまでのあなたなら、立派にやらねば！でプレッシャーを感じまくり、何かを成し遂げる前に疲れ果ててしまうパターンだったと思いますが、「私なりに」「やれることだけ」的なラフさ、ゆるさで、開き直れるはず。
分からないから教えて、できないと思うから助けて、その代わりに一生懸命やるね！的なうお座さんルールで世界を包みましょう。
大事なのは、愛。パートナーにも、友達にも仕事仲間にも赤の他人にも、優しく、親切に！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座で太陽が天王星と重なり、合理的な着地へ向かうでしょう。感覚的な処理や現状維持的な判断は甘さが指摘され、改善を求められることに。
月末には、いて座にブルームーンがかかります。ブルームーンとは、1カ月の間に満月が2回あるとき、その2回目の満月のことで、レアなパワーを宿します。発展や拡張、ポジティブな変化を起こしやすくなっています。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）主体性、自主性を持って、
一歩踏み出して！
可能性の扉を開きましょう。
さて、こちら、少し注意深くお読みください。
「あなたが能動的に動く」のが開運の条件となるのです。誰かが指示を出してくれるわけではなく、自然にラッキーが転がりこんでくるわけでもなく、意志を持って行動を起こすことで、道が開けるでしょう。
事業を起こす、異業種にチャレンジするなど思い切った選択にもツキが宿ります。未来を変えるアクション、面白がってやれることを実行に移して。
社交は、いい刺激を受けられる時。いわゆる意識の高い人たちに親しんでみて。
愛は、波長を合わせて。聞き役にもツキが。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）モヤモヤを笑いに変えて、
ガス抜き上手になる！
刷新願望が高まります。
安定志向のおうし座さんには珍しく、全てをガラリと変えたい気持ちが高まるでしょう。何もかも放り出して、ゼロに戻したい、ちゃぶ台をひっくり返して自分を侮っている人たちを見返したいなど、ちょっと荒っぽい気分になりそう。
もちろん、良識派のあなたですから、妄想を楽しむだけ。ただ、残念ながら、今週の本音はダダ漏れです。身近に似た心境の人がたくさんいるせい。ここは、愛のある毒舌で、留飲を下げて。共感と連帯感が生まれ、改善ムーブにつながりそう。
オフは整理整頓ですっきり。
愛は求めましょう。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）仕事に愛されそう。
相思相愛でどうぞ！
やればやるほど、次が来る運勢です。
よく言いますよね？ 仕事ができる人のところに、仕事が集まると。まさしく、アレです。
もともと優秀な上、人が見過ごすポイントまで目配り、気配りができるようになっているため、スピードとクオリティーが爆上がりしているのです。結果、お仕事ホイホイになってしまうというわけ。名誉ある現象と考えて、期待以上の成果を上げていきましょう。腕も磨けるし、信頼も築け、いいこと尽くしの1週間に。
ついでに言えば、愛も社交も、おんぶにだっこです。支えるべき相手と考えて、まるっと引き受けて。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）降参も大人の分別。
退路を確保！
「ちゃんとしなくちゃ」ウイーク。
でも、そう思うということは、要は、「ちゃんとできない」のです。自分で足らない、追いつかないと予感するからこそ、焦り、イラつき、無理に無理を重ねて自爆するというわけ。さっさと白旗を上げましょう。
手が回らないなら、納期の相談をする、手伝いを頼む、思い切って降りるなど、何か手を打ちましょう。やればできるはず、できるかも、やるしかない的な玉砕マインドは、ハタ迷惑なだけ。ここで緩めても、また挽回のチャンスはすぐに来ます。勇気ある撤退をぜひ！
愛と社交は、信じる気持ちが大事。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）やる気スイッチが雲隠れ。
自分をノセて！
運気は上々、ツキはあなたの味方です。
活躍のステージは用意され、実行力も高まって、采配を振るえるでしょう。ところが、肝心のテンションがダダ下がりで、「面倒くさい」「頑張れない」「どうでもいい」的なサバンナの木陰でくつろぐライオンモードに。
確かに、ゴロゴロ、ダラダラが心地よいのです。何もしたくない、来週でいいんじゃない？と言いたくなるでしょう。でも、動き出せば、最高のハンティングが楽しめるはず。だまされたと思って動き出してみて。どんどん調子が出て、自己ベストを更新するかも？
愛は、きっかけを作って。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）発想の転換で、
取りに行く。
なし崩しにあれこれ降ってきそう。
なにしろ、何でもソツなくこなすあなたの使い出がいいのです。「悪いけれど」「ついでに」「そういえば」に話が始まって、「頼んだよ」で終わりそう。会話の途中で「無理です」「イヤです」「勘弁してください」を挟んでも、なぜか聞こえないフリをされてしまうでしょう。結果、どっと疲れて、厭世観も増すことに。ただ、客観的に考えると、「まあ、うちにくるか」と自分に依頼が来る理由は分かるのでは？
今週は開き直って、なんでも屋さん、知る人ぞ知る魔法使いとして活躍を目指しましょう。イヤイヤが消えれば、チョチョイノチョイ！
愛もリクエストを受け付けて。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）リスト化のススメ。
備忘録を残して。
好奇心が活性化して、アンテナが広がりそう。
面白そうなこと、気になることが次々に見つかるでしょう。この“次々に”が今週の運気の最大の特徴となります。幸運の手掛かりがいっぱいあるということです。
ただ、ぼんやりと流れに乗っているだけでは、気軽に取りこぼしてしまうのです。「ココに行ってみたい」が「アレを買わなきゃ」に置き換わり、「もっと知りたい」が「ソレを食べたい」に上書きされます。
ひらめきやアイデアをボイスメモなどで残して。すぐに使えなくても、近日中にフル活用できるはず。
愛と社交は、バッティングに注意を。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）イレギュラーな1週間。
引き算の達人になる！
狂いや乱れが生じやすくなっています。
別に、あなたが悪いわけではなく、一言でいえば、ただのご時世、たまたま、ダイレクトに変化の荒波を被りやすくなっているというだけ。前提そのものが崩れやすいため、つじつま合わせでは、間に合わないかも？
思い切って、切り捨ててしまうのが手。ギリギリまで待ちたい、工夫したい気持ちはよく分かりますが、その分、別に向けた方がいいみたい。一時的な休止、見合わせ、撤退や方針の転換も視野に入れていきましょう。
オフは、クリエイティブに！
愛は、弱音を吐いてみると、つながれそう。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ステップアップ！
頑張り時です。
上方修正をかけましょう。
もっとやれるし、できるはず。気付かないうちに自分で作った限界を外して、もっとレベルアップを狙っていきましょう。このためには、負荷をかけなくては！ ちょっと大変、どう考えても無理かも？が、案外あっさりクリアできるはず。
人間関係は、影響力大。あなたの何気ない一言が、みんなの運命を変えてしまうみたい。発言には十分に注意を払いましょう。たとえ、冗談のつもりでも、何かを否定すると、撤回が難しくなりそう。ポジティブな希望の光となって。
オフは、スポーツを。ご当地グルメデートも大成功。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）水面下で、
着々と。
賢く立ち回りたい1週間です。
大事なことほど、こっそりとやるといいみたい。目配せ、内緒話、根回し、裏工作、押さえるべきポイントを押さえて、抜け目なく動きましょう。
なお、探りを入れてくる人は、無自覚なフレネミーである恐れがあります。あなたの活躍や成功が妬ましくてならないというわけ。褒め殺しで無力化させるのが一番です。
もちろん、距離も上手に取っていきましょう。頼るべき相手、信頼すべき仲間を見分けるチャンスと考えて。
オフは、読書の習慣を取り戻しましょう。短時間でも目を通して。
愛は、ムード作りが大事。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は型破り。
自由度を上げて。
ざっくり乱世に入っていきます。
これまでの理が崩れて、情報は錯綜（さくそう）し、先が見えにくくなるでしょう。でも、この不穏な空気、なぜかワクワクしてしまうのでは？
これまで「こういうもの」「こうするべき」的な決まりを守るしかなかった世界が、「自分次第」「やりようによる」と生き抜く定義が変わっていくのです。まるで水を得た魚のように、呼吸がラクになるのでは？
強運も動かしやすくなっています。流れを作るポイントは、ポリシーを持ち、信じる道を進むことだけ。よい仲間、新しい夢にも出会えるはず。
愛は、最後は人間性がモノを言うはず。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ふわっとこなす。
ふんわりまとめる。
大事な役目が回ってきそう。
全体を動かすとか、責任を持つ、看板を背負うなど、「いよいよ、来たか」という心境になるでしょう。これまでのあなたなら、立派にやらねば！でプレッシャーを感じまくり、何かを成し遂げる前に疲れ果ててしまうパターンだったと思いますが、「私なりに」「やれることだけ」的なラフさ、ゆるさで、開き直れるはず。
分からないから教えて、できないと思うから助けて、その代わりに一生懸命やるね！的なうお座さんルールで世界を包みましょう。
大事なのは、愛。パートナーにも、友達にも仕事仲間にも赤の他人にも、優しく、親切に！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)