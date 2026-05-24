【競馬】3歳未勝利（5月24日／京都競馬場・芝2000メートル）

【映像】「奇跡的」リプレイに“まさかの物体”が映り込む

奇跡的な映像？ 24日に行われた京都4Rのゴール前リプレイ映像で珍事が発生した。

3歳未勝利戦は、川田将雅騎手が騎乗した1番人気のスノースケープ（牝3、栗東・中内田）が2番人気のティタノマキア（牝3、栗東・池添）に4馬身差をつけて快勝。さらに1馬身差の3着にはスフィダンテ（牡3、栗東・高橋康）が入った。

そのレース後、『グリーンチャンネル』のゴール前リプレイ映像の際に珍事が発生した。2〜4着の入線確認のスローモーション時、突如として1羽の鳥が画面に乱入。真横から映像に飛び込んできたハトとみられる鳥が、馬とともに綺麗にゴール方向へ直進し、最後はわずかに3着馬に届かなかったように見える形の映像となった。

この映像が流れると、ファンはSNS上で、「ゴール前で鳥が写っててめちゃくちゃかっこいい」「鳥すげー！」「鳥も一緒にゴールインw」「『それ4』で笑顔になれた」「なんだか心がうきうきしました」など、珍事に反応して楽しんだ。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）