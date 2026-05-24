「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）

橘Ｓを悠々と逃げ切ったタガノアラリア。追い込んで４着したファルコンＳとは一転して、すんなり先手を奪うと、終始余裕のある手応えで、危なげなく押し切った。以前は制御が難しい面があったが、精神的な成長がうかがえる好内容。最多ステップの橘Ｓ組。ここは最右翼の存在になる。

芝１２００メートルのオープンで２勝の実績を誇るタマモイカロス。前走のファルコンＳは６着に敗れたが、大外枠（８枠１７番）で前に壁をつくれず、位置取りが後方になった上、終始外々を回る形では厳しかった。１Ｆの距離短縮なら折り合い面に不安はなく、適条件で本領発揮へ。

１勝クラスを勝ち上がったデアヴェローチェ。中団で流れに乗り、直線で大外に持ちだすと、メンバー最速の上がりを駆使。ゴール前で差し切って、高いスプリント適性を示した。逃げ、先行馬がそろいハイペースが見込まれるメンバー構成。前走の再現も十分だ。

ファルコンＳで２着に踏ん張ったエイシンディード。２番手から運ぶと、直線では勝ち馬のダイヤモンドノットと一騎打ちに。最後は力でねじ伏せられたが、Ｇ１でも好走している実力馬にしぶとく食い下がった内容は評価できる。函館２歳チャンプの意地を見せた。重賞Ｖの実績がある芝１２００メートルで、２つ目のタイトル奪取といく。

マーガレットＳで２着に逃げ粘ったヒシアイラ。最後は勝ち馬の決め手に屈したが、高いスプリント適性を改めて示した。京都への舞台変わりは歓迎。快速ぶりを発揮して、今度は押し切る構えだ。

未勝利、１勝クラスを連勝中のメランコリニスタにも注目。いずれも１４００メートルの距離で逃げ切り勝ちだったが、後続に抜かせないしぶとさは大きな武器。初めての１２００メートルの対応できればチャンスは十分にありそうだ。