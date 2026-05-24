タレントでモデルの吉川ひなの（４６）が２４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。７年振りにテレビ出演を果たした。

「３人ともハワイで出産して」と長女（１４）、長男（８）、次女（４）を連れて、「１年ちょっと前に沖縄に」拠点を移したことを明かし、下の２人は自宅で出産したことも明かした。ハワイから沖縄に拠点を移す前に２度目の離婚を経験している。

１３歳でデビューし、１９歳で最初の結婚をしたものの、７カ月でスピード離婚したひなのは「ままごと婚だったと思います」と振り返り、「周りの大人に対してのアピール、自由にさせてくれないんだったらこれやっちゃうよ（っていう）」と大人への反抗心から若くして結婚を選んだことをにじませた。

７年の沈黙を破り、テレビに登場したひなのに、ＳＮＳ上は「全然変わんないけど！！４６？！」「おぉ！大人の女性になって可愛いなぁ」「もう４６歳なの？！」「めちゃ久しぶりに見たな」「懐かしっ」「変わらなすぎる、、綺麗！！次女さん４才？４２才で産んだの！？すげーー！！」「わぁぁぁ！！吉川ひなのちゃん！！老い方が美しい美女！！そして相変わらずスタイルがバービー人形」「今も変わらずお綺麗でかわいくてすごい」「久しぶりに見た！！」「知らぬ間に２度目の離婚して日本に帰ってきてる！ハワイで家族と住んでると思ってた」「１０代のころ天使みたいに可愛い」と放送開始と同時に多くの声が殺到する反響となっている。