モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、仕事と結婚、出産について語った。

2度の結婚を経て、米ハワイへ移住。3人の子供の母として、育児に専念していた。2人目の夫とは一昨年に離婚し、現在は子供たちと沖縄に住んでいる。

最初の離婚後も、その天真らんまんなキャラクターで、タレントとしては引く手あまただったが、11年に再婚し、妊娠が発覚。出産、育児のために仕事をセーブした。

「ちょうど私、留学をする予定で。1人で海外に行ったことがなくて、留学先はハワイに決めていて。先生も住む場所も決まったぞという時に、妊娠が発覚して。留学よりも凄く大きなサプライズギフトをもらった。それでそのまま、最初に行く予定だったハワイに、留学という形じゃないけど、行くというふうに（決めた）」

日本で出産することには、こだわっていなかったという。「結構、複雑な家庭環境だったというか、頼れる母とか、帰れる実家があったりしたら、そういうことを考えたりしたけど。どこで産んでも自由にしよう〜みたいな感じでした」。恵まれない家庭環境も、努めて気丈に振り返った。

3人の子供は全員、ハワイで出産した。現地では無痛分娩がスタンダードだったという。自然分娩で出産しようとも考えていたが「“普通（分娩）だと、ドクターたちがみんな見に来るよ”って言われて、“じゃあ無痛でいい”って」と明かし、笑わせた。

しかし、1人目を出産後、「私、これ好きじゃなかったかもと思って」と違和感を覚えたという。「2人目、3人目はお家で産みました」。そのため、「長女は2回、私の出産を見ていて」と明かした。