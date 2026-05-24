エールディヴィジ 25/26のヨーロッパプレーオフ決勝 アヤックスとユトレヒトの試合が、5月24日19:15にクラス・スタディオンにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、イェスパー・カールソン（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）、冨安 健洋（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、アヤックスが選手交代を行う。ジョルティ・モキオ（DF）からショーン・ステュア（MF）に交代した。

60分、ユトレヒトは同時に2人を交代。アルチョム・ステパノフ（FW）、マイク・エルドハイゼン（DF）に代わりセバスティアン・ハラー（FW）、ニック・フィールヘフェル（DF）がピッチに入る。

72分、ユトレヒトが選手交代を行う。イェスパー・カールソン（FW）からエイドリアン・ブレイク（FW）に交代した。

73分、ユトレヒトが選手交代を行う。シーベ・ホレマンス（DF）に代わりラフィク・エルアルギウイ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

78分、アヤックスは同時に2人を交代。カスパー・ドルベリ（FW）、maher carrizo（FW）に代わりワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）がピッチに入る。

85分、アヤックスが選手交代を行う。板倉 滉（DF）からユーリ・レヘール（MF）に交代した。

試合は延長に入り95分、アヤックスが選手交代を行う。ユーリ・バース（DF）から冨安 健洋（DF）に交代した。

その直後の96分、ついに均衡が崩れる。アヤックスのダフィ・クラーセン（MF）がゴールが生まれアヤックスが先制する。

98分、ユトレヒトが選手交代を行う。ヨアン・カトリヌ（FW）からアンヘル・アラルコン（FW）に交代した。

その直後の106分ユトレヒトが同点に追いつく。ジバイ・ゼキエル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

PK戦はアヤックスが1-1(PK 4-3)で制し、勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は分から交代で出場したが、85分に交代により退いた。冨安 健洋（DF）は95分から交代で出場した。

2026-05-24 23:00:20 更新