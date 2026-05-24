◇女子ゴルフツアー ブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日 千葉県 袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）

ツアー初優勝は目の前にあった。3打差の4位で出た吉田鈴（22＝大東建託）は69の好スコアで回り通算8アンダーまで伸ばした。優勝した入谷と終盤まで競り合いながら1打及ばなかった。

プロ2年目の22歳は結果を冷静に受け止めた。「自分のプレーとコースに向き合った結果なのでしようがない」と話す口調は淡々としていた。

前半で2バーディーを奪って優勝戦線に踏みとどまった。後半の13番で4メートルのフックラインを読み切り、17番で2・5メートルを沈めて1打差に詰め寄った。しかし17番パー3で落とし穴が待っていた。

グリーン手前からのアプローチが強くなり奥のカラーまで転がりパターで打った“パートライ”はカップを外れた。結果的にこのミスが致命傷になった。

「そういうミスはあの1回だけ。3日間やっていなかった。次来た時はちゃんと打てるように練習したい」。悔いの残る幕切れとなった。

ただ未来に向けては貴重な経験になる。「いきなりポンと優勝する人はあまりいない。2位を重ねて優勝する選手が多いと思う。2位や優勝争いの頻度を高めればもっと優勝に近づけると思う」。ツアー自己最高の2位で大会終えた吉田は自らを納得させるように言葉をつないだ。