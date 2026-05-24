秋元康総合プロデュースのガールズグループ「Rain Tree」が24日、神奈川・ららぽーと横浜で「Rain Tree初夏のフリーライブ〜君の居場所はここにある〜」を開催した。イベント終盤には、待望の5枚目デジタルシングルが8月にリリースされることを発表。さらにサプライズとして、7月4日にダイバーシティ東京プラザで行われるフリーライブで「観客動員2500人」を達成した場合、念願の“16人全員歌唱曲”が制作され、同シングルに追加収録されることが告知された。

多くの観客が見守る中、まずは1stデジタルシングルのメンバー7人が登場し、メジャーデビュー曲「I L U」で開幕。続けて「好きだよとどっちが先に言うのか？」で会場の熱気は早くもヒートアップした。その後、2ndデジタルシングルのメンバーがステージに残り「つまり」を披露。続いてメンバーが入れ替わって「Chain of Life」を感情豊かに歌い上げ、4thデジタルシングルのメンバーが登場すると客席から大歓声。華麗なフォーメーションダンスで魅せる「君の居場所、僕の居場所」へ。ラストは「元気予報」を全員でパフォーマンスし、会場の盛り上がりは最高潮に達した。

8月に5thデジタルシングル（全4曲収録予定）のリリースが発表されると、会場は大きな歓声に包まれた。収録曲のうちコンセプト曲の2曲は、6月20日にららぽーと門真・三井アウトレットパーク大阪門真、6月21日に大阪・ナレッジシアターでのイベントにてそれぞれ初披露される。

「観客動員2500人を目指す」という目標を達成した場合、念願の16人全員歌唱曲が制作されることに、仲俣美希（25）は「これが達成できるかどうかは、やっぱり私たち次第でもありますし、皆さんが来てくれるかどうかにもかかっていると思います」と涙。新野楓果（25）は「ファイナリストの時から、ずっとみんなで曲を歌いたいという気持ちでこれまで活動してきたので、このチャンスをいただけたことを前向きに捉えてトライしていきたいです。絶対に目標を達成して、16人の曲をいただいてそれを皆さんの前で披露できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と語った。