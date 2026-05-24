◆パ・リーグ ソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほペイペイ）

ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、日本ハムとの開幕３連戦以来となる同一カード３連勝を収めた。周東佑京外野手は４打数２安打３打点の活躍を見せた。

初回から先発・前田悠が満塁弾を浴びて４点の先制を許した。打線は２回、日本ハム・北山から２死満塁のチャンスをつくり、正木の押し出し四球で１点を返し、続く周東が走者一掃三塁打を放って試合を振り出しに戻した。スピードスターは４回に四球で出塁した後に二盗も決め、足も使って攻撃にリズムをもたらした。

６―６同点の８回は柳田が試合を決めた。１死一、三塁から左犠飛で決勝点をもぎとった。３連戦は計３９安打２８得点と日本ハム投手陣を圧倒した。

上沢がコンディション不良、徐、大関ら開幕ローテ入りした投手たちのファーム調整が増えている。今カードは２５歳の前田純、松本晴、２０歳の前田悠と若い左腕を投入した。２０日、オリックス戦（京セラドーム大阪）２連戦で連敗した直後には、小久保監督が野手を集めてミーティング。「若い投手が続くからこそ、失点も野手でカバーしていこう」という内容だったという。指揮官からのメッセージにも応えるような３連勝だ。

周東は「今は先発投手に若い選手が多いので、取られても取り返してくれるっていうふうに思ってくれれば、もっといい投球ができると思いますし、もっとノビノビできると思う」と主力として責任感がにじむ。「野手でしっかり助けたいっていうのは野手一同思っている。こういう試合を１試合でも増やしたい」と、チーム一丸となって白星を積み重ねていく。