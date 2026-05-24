【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは若者の年齢
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人生における重要な節目、ステージなどを鑑賞するスタイル、そして歩んできた歴史という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□
□□み
おい□□
ヒント：劇場やスタジアムなどで席に座らずに鑑賞する方式。そして、1人の人間が幼少期からどのように過ごしてきたかというこれまでの軌跡を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たち」を入れると、次のようになります。
はたち（二十歳）
たちみ（立ち見）
おいたち（生い立ち）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、若者が新たな一歩を踏み出す年齢から、会場の熱気をダイレクトに肌で感じる鑑賞の手法、さらには個人のこれまでの歩みを振り返る深い表現までを網羅しました。共通する「たち」という響きが、未来への希望にあふれた節目から、にぎやかなイベントのひととき、さらに人の内面に焦点を当てた言葉まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人生における重要な節目、ステージなどを鑑賞するスタイル、そして歩んできた歴史という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□
□□み
おい□□
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正解：たち正解は「たち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たち」を入れると、次のようになります。
はたち（二十歳）
たちみ（立ち見）
おいたち（生い立ち）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、若者が新たな一歩を踏み出す年齢から、会場の熱気をダイレクトに肌で感じる鑑賞の手法、さらには個人のこれまでの歩みを振り返る深い表現までを網羅しました。共通する「たち」という響きが、未来への希望にあふれた節目から、にぎやかなイベントのひととき、さらに人の内面に焦点を当てた言葉まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)