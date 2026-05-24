ずらりと並んだ「衝」の中に、1文字だけ違う漢字が隠れています。制限時間は1分！ 集中力と観察力を発揮して、別の漢字を見つけ出してみましょう。脳の活性化にもぴったりなクイズです。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

今回並んでいるのは「衝」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。

問題：「衝」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：左半分のエリアに紛れています。

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正解：衡

正解は上から3つ目、左から1つ目の「衡」でした。

▼解説
「衝」と「衡」はよく似た形をしていますが、中央部分が異なります。「衡」は「均衡」「平衡」などに使われ、つり合いやバランスを表す漢字です。一方の「衝」は「衝突」「衝撃」などに使われます。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)