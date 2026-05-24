一瞬でお目立ち確定♡ 彼をドキッとさせる「2wayオフショルトップス」着回しテク4選

彼をドキッとさせるお洋服をゲットしたい♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、お目立ち確定な「2wayオフショルトップス」の着回しコーデを4つご紹介します。2wayで着回し力も抜群。大きなリボンと華やかなピンクがデートにぴったりのアイテムです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 2wayオフショルトップス コーデの主役になるお目立ちリボントップス 大きなリボンをフロントとバッグにあしらった、前後2WAY仕様。さらに、オフショルにもアレンジできるパフスリーブで着回し力抜群。 〈FRONT〉2wayオフショルトップス 17,600円／HONEY MI HONEY 〈BACK〉

Cordinate ガーリーなショッピングコーデ ミニスカートやリボンをあしらったパンプスで、思いっきりガーリーに。程よい肌見せで女子ウケも◎。 2wayオフショルトップスは着回し。チュールレイヤードミニスカート 14,080円／lilLilly（lilLilly TOKYO）バッグ 13,900円、お花チャーム 2,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）パンプス 8,910円／RANDA インナー／スタイリスト私物

Cordinate トレンド最前線！女子ウケコーデ 七分丈の細身ボトムは、今季注目のトレンドアイテム。ピンク×ブラックの相性抜群なカラーあわせに、強めのレッドを差し色で効かせることで、こなれ感のある着こなしに仕上がる。 2wayオフショルトップスは着回し。レギンスパンツ 6,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 38,500円／LEMEME バッグチャーム 5,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 彼ウケ抜群デニムコーデ 男のコウケ抜群なデニムあわせスタイル。デートの日はオフショルにして鎖骨をチラ見せすれば、思わず彼もキュンとすること間違いなし！ 2wayオフショルトップスは着回し。デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU ネックレス 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA 帽子／スタイリスト私物

Cordinate 花柄×ピンクの甘党スタイル 花柄×ピンクで柔らかい甘党スタイルに。バブーシュカをプラスすれば、守りたくなる可愛さを演出できる♡ 2wayオフショルトップスは着回し。花柄キャミワンピース 6,900円／hugi バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 8,910円／RANDA バブーシュカ／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来