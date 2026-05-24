一瞬でお目立ち確定♡ 彼をドキッとさせる「2wayオフショルトップス」着回しテク4選
彼をドキッとさせるお洋服をゲットしたい♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、お目立ち確定な「2wayオフショルトップス」の着回しコーデを4つご紹介します。2wayで着回し力も抜群。大きなリボンと華やかなピンクがデートにぴったりのアイテムです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
2wayオフショルトップス
コーデの主役になるお目立ちリボントップス
大きなリボンをフロントとバッグにあしらった、前後2WAY仕様。さらに、オフショルにもアレンジできるパフスリーブで着回し力抜群。
Cordinate ガーリーなショッピングコーデ
ミニスカートやリボンをあしらったパンプスで、思いっきりガーリーに。程よい肌見せで女子ウケも◎。
Cordinate トレンド最前線！女子ウケコーデ
七分丈の細身ボトムは、今季注目のトレンドアイテム。ピンク×ブラックの相性抜群なカラーあわせに、強めのレッドを差し色で効かせることで、こなれ感のある着こなしに仕上がる。
Cordinate 彼ウケ抜群デニムコーデ
男のコウケ抜群なデニムあわせスタイル。デートの日はオフショルにして鎖骨をチラ見せすれば、思わず彼もキュンとすること間違いなし！
2wayオフショルトップスは着回し。デニムパンツ 23,000円／NORMA JEANS BLU ネックレス 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 9,900円／RANDA
帽子／スタイリスト私物
Cordinate 花柄×ピンクの甘党スタイル
花柄×ピンクで柔らかい甘党スタイルに。バブーシュカをプラスすれば、守りたくなる可愛さを演出できる♡
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来