モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、“ままごと婚”と呼ばれた最初の結婚について振り返った。

テレビ出演は7年ぶり。久しぶりのスタジオに、「この感じが懐かしいです」と笑顔を見せた。

10代でモデルとしてデビュー。13歳で伊勢丹のポスター広告に起用されると、ポスター盗難騒動まで起きた。2度の結婚を経て米ハワイへ移住。3人の子供の母として育児に専念していた。2人目の夫とは一昨年に離婚し、現在は子供たちと沖縄に住んでいる。

長女は14歳、長男は8歳、次女は4歳になった。最初の結婚は19歳。相手はビジュアル系ロックバンド「SHAZNA」のIZAMだった。結婚生活はわずか7カ月。“ままごと婚”と揶揄（やゆ）されたこの結婚について聞かれると、「そうですね。ままごと婚だったと思います」と素直に振り返った。

「周りの大人に対してのアピールとか、“自由にさせてくれないんだったら、私これやっちゃうよ？”とか、そういう感じになっちゃっていましたね」。自由を求めた生き方から、大人への反発としての行動が多かったという。