moophemのシームレスブラ新作♡24時間快適な美シルエットインナー登場

インナーブランド「moophem（ムーフェム）」から、新シリーズ『Smooré（スムーレ）』のシームレスブラ＆ショーツが新登場♡ナイトブラ開発で培ったノウハウを活かし、締め付け感を抑えながらも美しいシルエットをサポートする注目シリーズです。お仕事中からリラックスタイム、おやすみ時間まで、24時間心地よく寄り添ってくれる新感覚インナーに注目です。

24時間快適を叶える新設計

『Smooré』は、「ラクだけどキレイでいたい」という女性たちの声から誕生したシームレスインナーシリーズ。

薄手の洋服でもラインが響きにくいシームレス設計と、高弾力ストレッチ素材によるやさしいフィット感が魅力です。

身体の動きに合わせて自然に伸びるため、長時間着用しても窮屈感を感じにくいのがポイント。通気性にも優れており、暑い季節やアクティブなシーンでもサラッと快適に過ごせます♪

また、ナイトブラ開発で培われたホールド技術を活かし、ノンワイヤーながら美しいバストラインをサポート。背中の段差を目立ちにくく整えるバックサポート構造も取り入れられています。

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シーンに合わせて選べるラインナップ

今回発売されるのは、シームレスブラ2型とシームレスショーツの全3アイテムです。

シームレスブラ（幅広ショルダー）



価格：3,380円（税込）

肩への食い込みを軽減する幅広ショルダー仕様で、脇高構造により横流れを防止。おうち時間やナイトブラ兼用としても使いやすい安定感が魅力です。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

シームレスブラ（細ストラップ）



価格：3,380円（税込）

華奢なストラップデザインで、胸元が開いたトップスにも合わせやすい一枚。アジャスター付きで長さ調整も可能です。完全無縫製仕様で、なめらかな着け心地を実現しています。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

シームレスショーツ



価格：2,480円（税込）

タグレス仕様でチクチク感を軽減し、綿100％クロッチでデリケートな肌にもやさしい設計。熱圧着部分の接着幅を広げることで耐久性にも配慮されています。

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／グレージュ）

毎日に寄り添う大人インナー♡

ブラックはスタイリッシュで引き締まった印象を演出し、グレージュは白Tシャツにも透けにくい万能カラー。セットアップで揃えれば、フィットネスやおうち時間も気分が上がりそうです♡

締め付け感を我慢せず、美しいシルエットも妥協したくない。そんな大人女性に寄り添う『Smooré』は、毎日のインナー選びをもっと快適にしてくれるはず。

24時間自然体で過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪