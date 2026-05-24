◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日 東京・駒沢体育館）

男子フリースタイル65キロ級決勝は、24年パリ五輪王者の清岡幸大郎（カクシングループ）が田南部魁星（ミキハウス）を3―0で下して優勝した。

今秋の愛知・名古屋アジア大会と世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得し、「ほっとしたというのが素直な感想。アジア大会に向けてのスタートに立ったと思っている」と安堵の表情を浮かべた。

日体大同門の田南部とは、試合はもちろん普段の練習でも組み合う。互いに手の内を知り尽くす同士の対戦だけに、「もう一度、頭の中で相手をイメージして、どうやって勝つか、しっかり戦略を練って臨んだ試合だった」という。その中で派手に投げたりタックルでポイントを重ねることはできなかったが、安定した戦いぶりで五輪王者の意地を見せた。

今大会は女子53キロ級の妹・もえ（ALSOK）も優勝し、その後のプレーオフも制して代表に選ばれた。主要国際大会に兄妹そろって出場するのは初めてで、「五輪の前哨戦ではないけど、（アジア大会は）アジアの五輪とも言われるし、ロス五輪に向けて良い助走をつけられる大会になると思う。結果を通して自分たちを勢い付けたい」と抱負を述べた。