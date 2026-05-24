『GIFT』残酷な運命にネット騒然「そんな…」
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第7話が、24日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
第7話では、中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズのメンバーも結婚式に駆けつけ、チーム全体が祝福ムードに包まれた。
一方、日本選手権まで残り35日となり、「打倒シャーク」を掲げる伍鉄（堤）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招集。チーム強化へ向けて新たな戦術を模索する。しかし私生活では、息子・昊（玉森裕太）との接し方に悩み、父親としての距離感をつかめずにいた。そんな伍鉄に対し、元妻・広江（山口智子）は「一緒に住む」ことを提案。家族関係にも変化の兆しが見え始める。
また、キャプテン・立川（細田善彦）が珍しく弱気な表情を見せたことも描かれた。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内で抱える孤独を打ち明けられるが、涼自身も行方不明となっている父親への複雑な思いを抱えていた。親子の関係性や、ぶつかり合うことで生まれる絆が物語の大きなテーマとして浮かび上がった。
そして涼に大きな転機が訪れる。代表候補として合宿参加のチャンスをつかみ、さらにアスリート契約の話まで舞い込むなど、競技人生は順調に見えていた。しかし以前から感じていた胸の痛みを検査した結果、医師から「心臓に気になる所見がある。精密検査が必要」と告げられる。
ラストの次回予告では、「心臓の病気かもしれない」と不安をあらわにする涼の姿も映し出され、不穏な空気を残したまま幕を閉じた。SNSでは「ここでその展開は苦しい」「そんな…なんて残酷な展開…」「涼に幸せになってほしい」「次回が気になりすぎる」といった声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
一方、日本選手権まで残り35日となり、「打倒シャーク」を掲げる伍鉄（堤）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招集。チーム強化へ向けて新たな戦術を模索する。しかし私生活では、息子・昊（玉森裕太）との接し方に悩み、父親としての距離感をつかめずにいた。そんな伍鉄に対し、元妻・広江（山口智子）は「一緒に住む」ことを提案。家族関係にも変化の兆しが見え始める。
また、キャプテン・立川（細田善彦）が珍しく弱気な表情を見せたことも描かれた。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内で抱える孤独を打ち明けられるが、涼自身も行方不明となっている父親への複雑な思いを抱えていた。親子の関係性や、ぶつかり合うことで生まれる絆が物語の大きなテーマとして浮かび上がった。
そして涼に大きな転機が訪れる。代表候補として合宿参加のチャンスをつかみ、さらにアスリート契約の話まで舞い込むなど、競技人生は順調に見えていた。しかし以前から感じていた胸の痛みを検査した結果、医師から「心臓に気になる所見がある。精密検査が必要」と告げられる。
ラストの次回予告では、「心臓の病気かもしれない」と不安をあらわにする涼の姿も映し出され、不穏な空気を残したまま幕を閉じた。SNSでは「ここでその展開は苦しい」「そんな…なんて残酷な展開…」「涼に幸せになってほしい」「次回が気になりすぎる」といった声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。