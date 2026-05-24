バレーボール男子代表のセッター・関田誠大（サントリー）が、未来を担う子供たちと交流を深めた。

所属事務所と福岡市バレーボール協会が主催した「オリエンタルバイオ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第１回関田誠大杯 小学生バレーボール競技大会 ２０２６」が２３、２４日に開催された。今回は３カテゴリー（男子・女子・混合）から４２チームが参加し、男子の部は「島門ジュニア」、女子の部は「飯原ウィング」、混合の部は「有田ジュニア」が初代王者に輝いた。

関田は会場で子供たちのプレーを観戦。２４日の試合後にはスペシャルトークショーが行われ、子供たちのさまざまな質問に答えた。初の試みを終えた関田は「最初は不安もありましたが、こうして多くのチームに集まっていただき、熱気あふれる大会となったことを非常にうれしく思っています。全員がバレーボールを心から楽しむきっかけになってくれたのなら、すごくうれしいです」と感謝を口にした。

直近のＳＶリーグでは司令塔としてサントリーの準優勝に貢献。今後は代表活動が幕を開け、２０２８年ロサンゼルス五輪の出場権獲得に挑む。「小学生のみんなに圧倒されるほどの熱量とパワーには、僕自身、昔を思い出して驚かされると同時に、たくさんのエネルギーをもらいました」。新たな戦いに向けて刺激を受けたようだ。