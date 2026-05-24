歌舞伎俳優・中村獅童の長男・中村陽喜、次男・中村夏幹が、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した“おすまし”ショットを公開した。

中村陽喜と夏幹の２人のインスタグラムが２４日までに更新され「５月２６日 火曜日 １３時から テレビ朝日『徹子の部屋』に出演させていただきます。陽喜、夏幹は二年前に出演して以来、二回目の『徹子の部屋』です」と出演を報告。おそろいの蝶（ちょう）ネクタイを締め、ちょっとすましてカメラにおさまるショットをアップ。

「徹子さんへ、ずっと聞きたい質問があった二人は、ドキドキしながら徹子さんとお話し、色々なことをおしゃべりできて、とても楽しかったとのことです。どんなお話をしたか、是非オンエアでチェックしてみてください！」とつづった。

この投稿には、「徹子さんにどんな質問するんだろう 楽しみにしてます」「獅童さんが一番緊張したお顔に見えてしまいます」「楽しみっ」「かわいい」「必ず見ま〜す」「ドキドキが伝わってくるような愛らしいアップのお顔 優しく誇らしげなパパの表情。どのお写真からも温かい愛が溢（あふ）れていて、見ているだけで心が温かくなります」「徹子さんに無茶ぶりされたかなあ」などのコメントが寄せられた。