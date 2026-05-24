「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

ＪＲＡの公式ユーチューブがレース後に公開され、ジュウリョクピエロに騎乗してＧ１初制覇を果たした今村聖奈騎手のジョッキーカメラがアップされた。ＳＮＳでは、今村騎手の愛馬に対する接し方、感動、興奮に共感する反応が相次いだ。

ゲート入りの際には「よし、よし」と優しく声をかけ、１コーナー過ぎに進路が狭くなった際には「あーっ」と大声を出す場面も。最後の直線を向き、馬群をさばいて１着でゴールを駆け抜けると、「キャーッ！」「フォーッ」と歓喜の雄たけびを上げ、２着のルメール騎手から祝福されると「センキュー！」と即座に呼応した。

スタンド前に戻る際には「やばい、勝ってもうた」「やっとジョッキーになった」「やったね、ピエちゃん」「アンタ、いっちゃん（一番）カッコいいわ」「夢見たみたいやな」「ありがと、ありがとね」「アンタすごいで、ホンマに」と愛馬に語り掛け、地下馬道の入口付近で関係者から祝福されると、涙声のような声色で感謝する場面もあった。

ＳＮＳでは「馬に対する愛を感じるよね」「ピエちゃんって呼んでるのかわいい」「まさに人馬一体」「厩務員さんも泣いてたよね」「いいチームワークだと思った」「感動した」「感動も興奮も伝わる映像だった」といった反響が集まった。