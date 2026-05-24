ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「受験なんてしたくなかった！」息子の告白に凍りつく母…中学受験マ… 「受験なんてしたくなかった！」息子の告白に凍りつく母…中学受験ママたちのマウントが引き起こした衝撃の結末 「受験なんてしたくなかった！」息子の告白に凍りつく母…中学受験ママたちのマウントが引き起こした衝撃の結末 2026年5月24日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 受験を巡る夫婦の温度差って、最初は小さくても気づいたら取り返しのつかないくらい広がっていたりしますよね…。妻は妻なりに一生懸命なんでしょうけど、それが子どもにとってプレッシャーになっているとしたら、切ない話です。この家族がどんな結末を迎えるのでしょうか。>>【まんが】子どもを追い詰めるモンスター妻(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもを追い詰めるモンスター妻 「この間取り何!? 聞いてないけど！」義母が勝手に決めた間取りが信じがたい…夫の反応は？ 夫から届いた一通の手紙…いつもの夫とは様子が明らかに違う 果たして夫に返信するのか？【夫から脱却できますか？ Vol.122】