Survive Said The Prophetが、初の自主企画フェス『MAGIC HOUR FESTIVAL』を12月26日に東京 豊洲PITにて開催する。

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本情報は、現在開催中の『MAGIC HOUR TOUR』東京公演内にて発表されたもの。本イベントは、バンドが長年掲げてきた自主企画イベント『MAGIC HOUR』のコンセプトをさらに拡張したもので、結成15周年イヤーのラストを飾る特別な一日となる。

“MAGIC HOUR”という言葉には、ジャンルやカルチャーの壁を越え、音楽を通して“奇跡的な出会い”が生まれる瞬間をつくりたいという想いが込められている。本イベントでは、バンドならではのラインナップに加え、特別な企画や演出など、来場者を楽しませるさまざまな仕掛けが予定されている。

チケットは、オフィシャルファンクラブ SABA CULTにて1次先行受付がスタート。受付期間は6月7日まで。

（文＝リアルサウンド編集部）