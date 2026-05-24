TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が24日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にアシスタントとして生出演し、話題になっているハーフパンツ論争に私見を語った。

東京都庁で新たに「東京クールビズ」が始まり、業務内容によってはハーフパンツの着用が可能になった。酷暑を乗り切るために打ち出した施策だが、ネット上では“おじさんのハーフパンツ”問題が議論の的に。ネット上では「服装くらい自由にさせろよ〜！」「おじさんだって暑い」「不快」「見たくない」と賛否が起きている。また、これに対抗して、肌を露出した女性への不快感を訴える声もある。

「爆笑問題」田中裕二は、同番組出演の際、ハーフパンツであることが多いといい、「キモいですか？僕のハーフパンツ」と篠原アナに尋ねた。

篠原アナは「いや、キモくないです」と即答。「ハーフパンツはいいじゃないですか？通気性もいいし。機能的にもいいし」と、理路整然とした理由を述べた。

一部でセクハラだという声も上がる。田中が「ルッキズムの問題というか、セクハラみたいになっちゃうから」と話すと、篠原アナは「どっちがセクハラかって話ですよね。すね毛（を見せるの）がダメっていうのもセクハラじゃないですか？」と疑問を呈した。

医療脱毛などで、すね毛を永久脱毛している男性も増えた。篠原は「自分も人のものを見たくないし、自分もそういうのを気を付ける価値観の人も、もちろんいるでしょうけど」と理解を口に。田中が「“公害”にされると困る。おじさんのハーフパンツは醜いから、公では見たくないとなると、それは勘弁してくれという」と訴えると、篠原アナも「それはちょっと行きすぎですよね」と同調した。

あらためて篠原アナは「いいと思いますけどね、個人的には」と、意に介さないスタンス。「そこまで人が制限する根拠がないというか、権利がないというか」とも話していた。

篠原アナは東大卒で、19年にTBS入社。競馬実況など幅広く活躍している。