不買運動の流れに逆行？韓国俳優、思想溶け込んだ“スタバ愛”投稿「感謝のメモまでもらった」

俳優チェ・ジュニョンが、コーヒーチェーン「スターバックス」の製品の記念写真を公開した。

5月24日、チェ・ジュニョンは自身のSNSに「スタバ愛は続く」という文章とともに、「スターバックス」「アイスアメリカーノ」というハッシュタグを付けた。

【写真】チェ・ジュニョン、不買運動中に“スタバ愛”

また、「スタバのデリバリー拒否だって？ 配達されたけど？」として、「感謝のメモまでもらった。アイスアメリカーノはやっぱりスタバだよね」という動画も公開した。

去る5月19日にも彼は「コーヒーはスタバ」という文章とともに、「スターバックス」のコーヒーを飲んでいる写真を公開していた。その際、「滅共（共産主義打倒）コーヒー」というハッシュタグを付け加えていた。

（写真＝チェ・ジュニョンInstagram）

2枚目：メモには「美味しく召し上がってください！ありがとうございます」と記載

なお、「スターバックスコリア」は、5月15日から行っていたタンブラーのプロモーションが物議を醸した。プロモーションのキャッチコピーに「タンクデー」「机にドン！」という言葉を入れ、1980年の光州事件と1987年の朴鍾哲（パク・ジョンチョル）拷問死事件を揶揄したと批判された。

物議を醸すと、「スターバックスコリア」は同イベントを中止し、謝罪した。