濱田岳主演のテレビ東京系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（金曜、後９・００）の第５話が２２２日、放送された。

主人公の刑事・百武誠（濱田岳）が１０年前にタイムリープし、事件に巻き込まれ命を落とした恋人で新聞記者だった佐伯美咲（石井杏奈）を救おうと事件を解決していく物語。

２話から美咲の記者仲間として登場しているのが、郷南新聞の飯田智子。目鼻立ちがはっきりしたショートヘアの美人で、仕事のできる智子を演じているのは、人気芸人のぱーてぃーちゃん・信子。ギャルメイクではなく、クールな大人の女のメイク、黒髪の変貌ぶりで、登場しても「誰？！」と分からないレベル。５話でも、誠の同期の巡査部長、吉岡貴志（鈴木伸之）を「さすが情報通だな」とうならせ、「こんなのでよければいつでも呼んで」とサバサバと返す姿があった。

ＳＮＳ上では「星野真里さんに似てる」「しっかり女優さんしてた」「演技力まで有るなんて凄い」「黒髪の信子さんも良いな」「髪の毛黒だったからわからなかった」などの反響を呼んでいる。