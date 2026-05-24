【クロスワードクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 日本の風景や日常の道具がヒント
普段何気なく使っている言葉も、パズル形式だと意外とすぐには出てこないものです。今回は、直感力と語彙力をフル活用して解きたいクロスワードクイズを用意しました。空欄を埋めて、頭を心地よくリフレッシュさせましょう！
・横の並び：ま + □ + あ + □
・縦の並び（左）：さ + □ + ら
・縦の並び（右）：と + □ + い
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▼解説
・さくら（桜）
・とけい（時計）
・まくあけ（幕開け）
正解は「く」と「け」の2文字でした。縦のラインでは、日本の春を美しく彩る「さくら（桜）」と、日々のスケジュール管理に欠かせない「とけい（時計）」が完成します。横のラインには、新しい物事の始まりを告げる「まくあけ（幕開け）」が入ります。
いずれも日常生活でよく使う馴染みのある言葉ですが、パズルとして文字を当てはめる作業は、記憶を整理する良いきっかけになります。スムーズに解けた時の快感を、ぜひ日々の活力にしてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・横の並び：ま + □ + あ + □
・縦の並び（左）：さ + □ + ら
・縦の並び（右）：と + □ + い
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正解：「く」と「け」正解は「く」と「け」でした。
▼解説
・さくら（桜）
・とけい（時計）
・まくあけ（幕開け）
正解は「く」と「け」の2文字でした。縦のラインでは、日本の春を美しく彩る「さくら（桜）」と、日々のスケジュール管理に欠かせない「とけい（時計）」が完成します。横のラインには、新しい物事の始まりを告げる「まくあけ（幕開け）」が入ります。
いずれも日常生活でよく使う馴染みのある言葉ですが、パズルとして文字を当てはめる作業は、記憶を整理する良いきっかけになります。スムーズに解けた時の快感を、ぜひ日々の活力にしてみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)