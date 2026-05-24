ギタリストの布袋寅泰（64）が24日、自身のインスタグラムを更新し、米ニューヨーク在住のフリーアナウンサーとのショットを公開した。

「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」と書き出し、フリーアナウンサーの久保純子と並ぶショットを投稿。布袋はTシャツ＆ジーンズ姿、久保は黒トップス＆ロングスカート姿でリラックスした笑みを浮かべている。

「久保さんとお会いするのは2004年に開催された『第18回日本ゴールドディスク大賞』の授賞式にて、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイジ氏を壇上にお招きする役目を授かりお会いした以来。ご縁あっての22年振りの再会となりました」と説明し、「素敵な仲良しご家族との楽しい会話は尽きず。また世界のどこかでお会いする日を楽しみにしています」とつづった。

フォロワーからは「お二人ともステキな笑顔で 布袋さんのTシャツ、可愛いですね」「素敵な再会ですね」「布袋さんは本当にお顔が広いですね」「布袋さんのリラックスした表情が優しさに満ちてます」「布袋さん、お友達がとても多くて素敵」などのコメントが届いた。