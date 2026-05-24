◆パ・リーグ ソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが開幕から続く日本ハム戦の連勝を８に伸ばし、開幕カード以来となる同一カード３連勝を飾った。

この日は「ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＤＡＹ」として開催され、ホークスの全選手が８９番を着用してプレー。来場者にも同じデザインのユニホームが配られ、球場中が「８９」に包まれる一戦だった。

試合は、初回に先発・前田悠が満塁弾を浴びて４失点する立ち上がりだったが、２回に４点を返して同点。その後両チーム２点ずつ取り合う攻防に、最後は８回１死一、三塁で柳田が左犠飛を放って試合を決めた。

試合前にはグラウンドでセレモニーが行われ、内川聖一氏、小久保裕紀監督、デニス・サファテ氏、工藤公康氏、城島健司ＣＢＯ、王貞治会長、井口資仁氏、秋山幸二氏、和田毅氏、藤本博史氏、摂津正氏、柳田悠岐が出席した。

取材に応じたレジェンドたちは「『プロ野球は、やっぱり勝たなきゃいけないんだ』って常に言われていました」（工藤氏）、「一球の大切さだったり、勝つための執着、熱意。今でも引き継がせてもらっている」（井口氏）など、勝利への執念が「王イズム」の根幹にあると口をそろえる。「ファンを思う心」など、他にもソフトバンクに受け継がれている部分も多い。その中で、秋山氏と小久保監督も「世界で一番の負けず嫌い」と話す王監督の存在。４点差を逆転した白星は、これまでのホークスの歩み、伝統を引き継ぐ日にふさわしかった。