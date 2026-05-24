上田綺世が貴重な育児プライベートショットを公開「なんて幸せな写真」「寝方一緒なの可愛すぎる」
日本代表FW上田綺世が24日にインスタグラム(@bee18_official)を更新し、生まれたばかりの長女と過ごす写真を掲載した。
エールディビジで日本人初の得点王に輝いた上田は、ワールドカップに向けた国内トレーニングに向けて帰国。4月29日に長女の誕生を発表していたなか、シーズンを終えて家族と過ごす束の間のひと時を過ごせたようだ。
「家族からパワーたくさんもらいました!短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります!」と綴りながら掲載した写真では赤ちゃんを抱っこする様子のほか、絵本を読み聞かせる様子や同じポーズで眠る様子など貴重なプライベートショットを公開。ファンからは「なんて幸せな写真なんや」「寝方一緒なの可愛すぎる」「いけめんすぎ」「赤ちゃん可愛い」といったコメントが寄せられている。
エールディビジで日本人初の得点王に輝いた上田は、ワールドカップに向けた国内トレーニングに向けて帰国。4月29日に長女の誕生を発表していたなか、シーズンを終えて家族と過ごす束の間のひと時を過ごせたようだ。
「家族からパワーたくさんもらいました!短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります!」と綴りながら掲載した写真では赤ちゃんを抱っこする様子のほか、絵本を読み聞かせる様子や同じポーズで眠る様子など貴重なプライベートショットを公開。ファンからは「なんて幸せな写真なんや」「寝方一緒なの可愛すぎる」「いけめんすぎ」「赤ちゃん可愛い」といったコメントが寄せられている。