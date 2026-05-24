竹中直人「歴史を塗り替えてこそ、真の大河ドラマ」『豊臣兄弟！』松永久秀役を語る
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で松永久秀役を演じる竹中直人のオフィシャルコメントが到着。織田信長を裏切って敗れ去る役どころに「死んだはずの久秀が実は生きていた…！ なんてことはないかしら…なんてことを思ったりもしましたが、それはないですね（笑）」と語っている。
【写真】戦国の世生き抜いた松永久秀を演じ切った！圧巻の場面写真
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
竹中演じる松永久秀は、大和国（現在の奈良県）の戦国武将。あまたの裏切りと変わり身の早さゆえに周囲から恨みを買うことが多い。織田信長（小栗旬）が足利義昭を奉じて京に入ると、いち早く織田に臣従、小一郎（仲野）たちともかかわりを持つことに。
竹中は、松永久秀役での出演について、「まずはじめに、こんなぼくを再びキャスティングしてくださり感謝です！そして松永久秀を演じさせてくださり本当にありがとうございました！もうそれだけです。大河ドラマの撮影現場は今をときめく俳優たちがたくさん、たくさん集まってきます。そんな方々のお芝居を目の前で感じることが出来るのがもうサイコーです」と感謝の意を表した。
史実では久秀は信長に反逆して敗れ、死んでしまう。「オファーをいただいたときは、とても光栄な思いと共に、『出番はどのくらい？』と思いました（笑）。1年以上かけて作り上げる作品ですからね。役者同士のつながりも深くなれる現場です。だから途中で死んじゃうのは本当に切ないんです。しかし松永久秀の役となると『あっ、間違いなく途中で死ぬな…。何話ぐらいで死んじゃうんだろう？』と思いました。そして脚本家の八津さんとプロデューサーの方々が松永久秀をどのように描くのか…それが一番気になりましたね。役の存在を握るのはやはり脚本家ですから…。死んだはずの久秀が実は生きていた…！ なんてことはないかしら…なんてことを思ったりもしましたが、それはないですね（笑）」と竹中。
その先の物語については「今後、軍師としての才を今まで以上に発揮していく秀長（仲野太賀）の変貌を楽しみにしております。そして池松（壮亮）くんの作りあげる新たな秀吉像も楽しみでなりません！ 歴史を塗り替えてこそ、真の大河ドラマだと思っています」と期待を寄せた。
撮影初日のことを振り返り、「仲野君、池松君とは今作が初共演です。ぼくはどの作品も全てそうなんですが、撮影の初日は未だに緊張して、撮影の前日は全く眠れないんです。だから眠れないまま撮影現場に行きました。そんなぼくをお2人は恐ろしいほどの満面の笑顔で出迎えてくれました。そのおかげもあり、NGは出さなかったと思います。お2人の満面の笑顔がプレッシャーでしたからね（笑）。そして思ったのが、『これまでの大河ドラマとは全く違うものが生まれるに違いないぞ！』と。本当に最強のコンビだと思います。このお2人なら“心配ご無用！”です」と2人に太鼓判を押した。
特に主演の仲野については「仲野君は本当に明るくて現場のスタッフたちを包み込んでくれる存在です」と絶賛した。「僕は30年も前に大河ドラマ『秀吉』で主演を務めさせていただきましたが、とにかく『デタラメな大河ドラマにしてやるぞ！』と、毎日毎日ギンギンにテンションを上げまくって演じさせて頂きました。時には口笛を吹いたり、唾を飛ばしたり、屁をこいたり、足がつったり、貧血をおこしたりしてね。クランクアップの日、スタッフの方々に胴上げをして頂いた事は一生の思い出です」と回顧。「そして30年の時を超えた【豊臣兄弟！】の仲野くんは常に周囲をしっかりと見つめながら現場に存在しています。新たに築き上げる戦国時代、この作品で仲野くんは観客にどんな印象を残してゆくのか…、それがとても楽しみです」と語った。
信長役の小栗旬については「小栗君とは、『秀吉』で共演して以来、なんと、30年ぶりの共演でした。当時、中学生だった小栗君とは年賀状のやり取りもしていました。年賀状の書き出しには『佐吉です！』と、当時の役名を書いているのがなんともかわいかったですね。そんな小栗君と今回の現場で対峙したときは、【30年】、という時の流れを深く感じました。かわいらしい子役だった彼が圧倒的な存在感で目の前に座っている。そのたたずまいを見た瞬間、『これぞ信長だ！』と強く感じました」と感銘を受けた様子。
最後に「【豊臣兄弟！】、本当にみなさんが眩しく、力強く現場に存在しています。素晴らしい作品に参加出来たこと、こころから感謝致しております。本当にありがとうございました！」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
【写真】戦国の世生き抜いた松永久秀を演じ切った！圧巻の場面写真
本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
竹中は、松永久秀役での出演について、「まずはじめに、こんなぼくを再びキャスティングしてくださり感謝です！そして松永久秀を演じさせてくださり本当にありがとうございました！もうそれだけです。大河ドラマの撮影現場は今をときめく俳優たちがたくさん、たくさん集まってきます。そんな方々のお芝居を目の前で感じることが出来るのがもうサイコーです」と感謝の意を表した。
史実では久秀は信長に反逆して敗れ、死んでしまう。「オファーをいただいたときは、とても光栄な思いと共に、『出番はどのくらい？』と思いました（笑）。1年以上かけて作り上げる作品ですからね。役者同士のつながりも深くなれる現場です。だから途中で死んじゃうのは本当に切ないんです。しかし松永久秀の役となると『あっ、間違いなく途中で死ぬな…。何話ぐらいで死んじゃうんだろう？』と思いました。そして脚本家の八津さんとプロデューサーの方々が松永久秀をどのように描くのか…それが一番気になりましたね。役の存在を握るのはやはり脚本家ですから…。死んだはずの久秀が実は生きていた…！ なんてことはないかしら…なんてことを思ったりもしましたが、それはないですね（笑）」と竹中。
その先の物語については「今後、軍師としての才を今まで以上に発揮していく秀長（仲野太賀）の変貌を楽しみにしております。そして池松（壮亮）くんの作りあげる新たな秀吉像も楽しみでなりません！ 歴史を塗り替えてこそ、真の大河ドラマだと思っています」と期待を寄せた。
撮影初日のことを振り返り、「仲野君、池松君とは今作が初共演です。ぼくはどの作品も全てそうなんですが、撮影の初日は未だに緊張して、撮影の前日は全く眠れないんです。だから眠れないまま撮影現場に行きました。そんなぼくをお2人は恐ろしいほどの満面の笑顔で出迎えてくれました。そのおかげもあり、NGは出さなかったと思います。お2人の満面の笑顔がプレッシャーでしたからね（笑）。そして思ったのが、『これまでの大河ドラマとは全く違うものが生まれるに違いないぞ！』と。本当に最強のコンビだと思います。このお2人なら“心配ご無用！”です」と2人に太鼓判を押した。
特に主演の仲野については「仲野君は本当に明るくて現場のスタッフたちを包み込んでくれる存在です」と絶賛した。「僕は30年も前に大河ドラマ『秀吉』で主演を務めさせていただきましたが、とにかく『デタラメな大河ドラマにしてやるぞ！』と、毎日毎日ギンギンにテンションを上げまくって演じさせて頂きました。時には口笛を吹いたり、唾を飛ばしたり、屁をこいたり、足がつったり、貧血をおこしたりしてね。クランクアップの日、スタッフの方々に胴上げをして頂いた事は一生の思い出です」と回顧。「そして30年の時を超えた【豊臣兄弟！】の仲野くんは常に周囲をしっかりと見つめながら現場に存在しています。新たに築き上げる戦国時代、この作品で仲野くんは観客にどんな印象を残してゆくのか…、それがとても楽しみです」と語った。
信長役の小栗旬については「小栗君とは、『秀吉』で共演して以来、なんと、30年ぶりの共演でした。当時、中学生だった小栗君とは年賀状のやり取りもしていました。年賀状の書き出しには『佐吉です！』と、当時の役名を書いているのがなんともかわいかったですね。そんな小栗君と今回の現場で対峙したときは、【30年】、という時の流れを深く感じました。かわいらしい子役だった彼が圧倒的な存在感で目の前に座っている。そのたたずまいを見た瞬間、『これぞ信長だ！』と強く感じました」と感銘を受けた様子。
最後に「【豊臣兄弟！】、本当にみなさんが眩しく、力強く現場に存在しています。素晴らしい作品に参加出来たこと、こころから感謝致しております。本当にありがとうございました！」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。