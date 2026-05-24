アニメ作品の声優としても活躍する９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の佐久間大介が、競馬の武豊騎手の特別ムービーで、声優としてナレーションを担当したことを報告した。

佐久間は２４日、自身のＸを更新。武のデビュー４０周年記念の公式Ｘの投稿をリポストして「このたび、【武豊デビュー４０年記念特別ムービー】Ｔｈｅ Ｄｅｒｂｙ Ｄｒｅａｍ Ｇｏｅｓ Ｏｎ 〜鳴りやまない、ダービーの夢〜 に声優としてナレーション参加させていただきました」とポスト。

武とは、同グループの冠番組、ＴＢＳ系「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせてください」で共演したほか、ブレゲなど海外の時計が好きなことで意気投合。佐久間が隔週レギュラー出演している同局系「ラヴィット！」に武がゲスト出演した際は、生放送中にもかかわらず、武が佐久間に、付けている時計のメーカーを尋ね、ＭＣの川島明に突っ込まれる場面もあった。

佐久間は続けて「大好きな武さんの力になれて光栄です！！武さんデビュー４０周年本当におめでとうございます！！！」「＃武豊アニメ」とつづった。

武豊の特別ムービーでは、佐久間のほか声優で俳優の津田健次郎、声優の和氣あず未もナレーションをつとめている。