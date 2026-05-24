◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 清水１―２Ｇ大阪（２４日・ＭＵＦＧ国立）

Ｇ大阪は途中出場したＦＷ南野遥海の２ゴールで清水に２―１と勝利し、百年構想リーグの西地区５位でレギュラーシーズンを終えた。２２歳の南野は、この日の２得点で得点ランキングでは５位タイとなる７点目。「１０点ペースの５点を最低限、そこからどれだけ取れるか、と思っていたので、少しはノルマ達成できたのかな」と振り返った。

ＡＣＬ２の優勝後、初となるリーグ戦。後半１５分、ＭＦ名和田我空ともに途中出場した南野が流れを変えた。直後の同１６分、左サイドをオーバーラップしたＤＦ初瀬亮のクロスにヘディングで合わせ同点に。２日・神戸戦での２ゴールに続き、またも初瀬のアシストでネットを揺らし「ボールが良かったおかげです」と感謝した。しかし初瀬は「遥海がいいところに入ってきたおかげ。自分はそこに（クロス）上げるだけ。遥海の技術ですよ」と後輩の成長に目を見張った。

南野は相手ＤＦの前に入る動きだしについて「ユースの時、大黒コーチ（元日本代表ＦＷ）から、先に動くんじゃなくて、ボールが上がってからの動きだしのパターンがあることは教わっていました。それはつかめてきた」と明かした。後半３０分には、ＭＦ名和田の低いラストパスに反応してシュートを放つと、これがＤＦに当たって決勝点に。「まあラッキーかなと思います」とはにかんだが、これもゴール前でのポジション取りから生まれた得点とも言える。

リード後は１８歳ＭＦ山本天翔らが途中出場し、中盤の強度を高めて逃げ切った。１８歳のＧＫ荒木琉偉や１９歳ＭＦ名和田、そして山本と３人の１０代選手がピッチに立った中でつかんだ勝利。２２歳の南野や荒木を筆頭に次々と若手が結果を残す中で、この日は２１歳ＭＦ吉原優輝、１９歳ＭＦ當野泰生もベンチ入り。そんな現状に、初瀬は「イェンス（ビッシング監督）は、練習を見ている。ベンチ入りした２人にも、練習（のゲーム形式）で同じチームになった時に、この試合にかけるぐらいに激しくいけ、と声をかけたら、すごくいいプレーをして、僕たちのチームが勝った。そんなところも監督は見ているのかなと思うし、試合に出たいという思いをむき出しにすることが大事。チーム全体が切磋琢磨（せっさたくま）できている」と語る。

若手の成長がＡＣＬ２の優勝にもつながり、１０冠目のタイトルを獲得したＧ大阪。今季残すは５位のプレーオフ、東京Ｖ戦の２試合となったが、来季に向けても確かな積み上げを感じさせるシーズンとなっている。