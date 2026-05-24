元アイドルグループ・SKE48の藤本冬香が18日、自身のインスタグラムを更新。初写真集「無防備な私」(KADOKAWA)を同日に発売したことを報告した。



【写真】始球式ではカープカラーの赤 はにかみ黄色ワンピもめちゃいい

藤本は「小さい頃からアイドルが好きで、推しの写真集も家に沢山あって。憧れでした。」と記し、「まさかアイドルを卒業してから、写真集を出せるなんて本当に思ってもみなかったです。 感謝の気持ちでいっぱいです。」と初めての写真集発売への思いをつづった。



4月にはマツダスタジアムで始球式に登板。同月3日の投稿では誕生日当日のマウンドに「やっとやっと叶いました」とカープ女子としての喜びをつづっている。写真集はタイで撮影。インスタにはビーチを横目に、黄色のワンピース姿で立つショットをアップした。重ね着のインナーからは2つの丸みがのぞき、目を引く縦のラインが主張している。「たくさんの方に手に取っていただけますように 今後重版もできることがわたしの大きな目標です」と目標を掲げた。



「今後もひとつひとつ色んなお仕事を一生懸命頑張っていきたいです 皆様いつもありがとうございます 忘れられない大切な日になりました」と結んだ藤本に、「かわいすぎです」「黄色もよく似合うことが証明されましたね」「私にとっても忘れられない一日になったよー」などの声が届いていた。



藤本は1998年生まれ。2018年12月にSKE48の9期生としてデビュー。25年9月にグループを卒業した。現在は地元広島を拠点にタレント活動をしている。



（よろず～ニュース編集部）