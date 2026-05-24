関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVIL CUP 2026」の入れ替え戦が24日、天理大学で男女ともに行われた。

男子は、1部残留を懸けた関学大と、2部からの昇格を狙う大体大が対戦。関学大が3―1で勝利し、1部残留を決めた。関学大は第1セットを27―25で競り勝つと、第2セットは落としたものの、第3、第4セットを連取。接戦を制した。試合後、選手たちは安堵の表情を浮かべた。

関学大・渡里伊紗主将は「1部残留を目標にしてきたので、残留できてすごくうれしい。チーム全体で一生懸命練習に取り組み、全員が絶対に勝つという気持ちで試合に臨めたことが結果に繋がった」と語った。

女子は、1部残留を目指す大阪国際大と、1部昇格を懸ける京産大が対戦。大阪国際大が3―1で勝利し、1部残留を決めた。大阪国際大は第1セットを26―24で先取すると、第2セットも29―27で連取。第3セットは落としたものの、第4セットを25―21で制した。

大阪国際大・竹内朱音主将は「1部残留が決まって素直にホッとしている。春季リーグ後は、チーム全員で絶対に残留しようという気持ちで練習に取り組んできた。その一週間が自分たちにとってプラスになったと思う」と話した。