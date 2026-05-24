タレントや実業家として活動する武藤千春（31）が24日、自身のSNSを更新。3月22日に結婚したことを報告し、ウエディングドレス姿を披露した。

Xでは「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「平素より温かく応援してくださり、心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、かねてよりお付き合いしていた方とこのたび3月22日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と結婚したことを発表。ウエディングドレス姿も披露した。

「我が道を進み、気の強い私ですが、どんなときも寄り添い続けてくれて、私が暮らす信州・小諸へ移住までしてくれた、いつも真っ直ぐに一生懸命でガッツのある彼とこうして家族になれたことをとても嬉しく思います」と夫への思いをつづった。

「まだまだ未熟なふたりですが、これからも周りの方々への感謝の気持ちを忘れず、家族として支え合いながら、何気ない日々の中にある幸せを大切にしていきます」と続け、「そして私はこれからも変わらず！自分らしく目の前の世界を存分に面白がりながら遊び、働き、のびのびと活動してまいります」などと記した。

武藤は11年にFlower、E-girlsに加入し、14年に海外留学のため脱退。現在は東京と長野県小諸市での二拠点生活を送り、2022年には小諸市農ライフアンバサダーに就任した。