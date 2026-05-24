「太田さんとのツーショットが一番いい顔」近藤千尋、家族でディズニーを満喫！ 「可愛いファミリー」
「太田さんとのツーショットが一番いい顔」近藤千尋、家族でディズニーを満喫！ 「可愛いファミリー」
モデルの近藤千尋さんは5月23日、自身のInstagramを更新。家族でディズニーランドを満喫する様子を披露しました。
【写真】近藤千尋、家族でディズニーを満喫！
「太田さんの表情もすき」近藤さんは「Disney ジュディの帽子 get 笑笑 今日は学校からの習い事からのDisneyで 少ししか滞在できなかったけど 満腹で帰りました 笑」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。ディズニー映画『ズートピア』のウサギの主人公・ジュディのキャップをかぶった近藤さんと、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんとの夫婦ショットや娘たちとハートのポーズをとる姿など、家族でディズニーランドを満喫する様子を披露しています。
この投稿にコメントでは「可愛いファミリー」「なかよし夫婦だいすき」「かわいすぎちぴちゃん」「太田さんの表情もすき」「やっぱり太田さんとのツーショットが一番いい顔してるよ」「ちぴちゃん帽子似合ってる」などの声が寄せられています。
「1番幸せな時間ですね」9日の投稿では、家族で上野の国立科学博物館に訪れた様子や「家に帰ったら少し早い母の日をしてくれて バレバレのサプライズなのに泣いてしまう母。笑」とつづって、娘たちから贈られた手紙や花束を持つ母の日の様子を披露している近藤さん。ファンからは「いつ見ても素敵な家族」「ちぴちゃんの投稿を読んで泣いちゃう私。笑」「1番幸せな時間ですね」「いつ見ても素敵なママすぎて大好き」などの声が集まりました。(文:福島 ゆき)
外部サイト