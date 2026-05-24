「足5センチ分けてください」王林、へそピアス＆美ウエスト姿を披露！ 「腹筋完璧」「嫌味のないパリピ」
青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは5月22日、自身のInstagramを更新。くびれたウエストのへそピアス姿を披露しました。
【写真】王林、へそピアス＆美ウエスト姿
この投稿にコメントでは「スタイル良すぎる」「誰やこの嫌味のないパリピは…」「一瞬何処の海外セレブかと…」「足5センチ分けてください」「腹筋割れてますね〜」「腹筋完璧」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】王林、へそピアス＆美ウエスト姿
「誰やこの嫌味のないパリピは…」王林さんは「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、5枚の写真を投稿。ビーチで撮影した、くびれたウエストにへそピアス、圧巻の美脚が際立つショートパンツ姿を披露しています。
「#おうりんのぬの」自身のInstagramでは、たびたび「#おうりんのぬの」とハッシュタッグを添えて、数多くの衣装姿を披露している王林さん。抜群のスタイルと美脚が際立つ、さまざまな衣装を着こなしています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)