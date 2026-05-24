プロ野球のファーム・リーグは24日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。

東地区の楽天はオイシックス戦（きらやかスタジアム）に5―1で逆転勝ち。先発・江原は3回2安打5奪三振1失点で、2番手の育成選手・松田が2回1安打3奪三振無失点で2勝目（3敗）。吉野が2安打2打点、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打1打点。オイシックス先発・鈴木は3回4安打1失点。ウォーカーが2回に地区トップの10号ソロを放った。楠田が2安打。

ヤクルトは日本ハム戦（鎌ケ谷）に3―0で完封勝利。先発・ウォルターズが5回3安打5奪三振無失点で2勝目（2敗）。モイセエフが2安打も打線は15三振を喫した。日本ハム先発・古林睿煬は5回4安打9奪三振3失点で2敗目。ドラフト5位・藤森（明徳義塾）が2安打。

中地区のDeNA―中日戦（横須賀）は0―0で9回引き分け。ソフトバンクからトレード加入のDeNA先発・尾形は6回1安打10奪三振で無失点。井上絢が2安打。中日先発・仲地は5回2安打無失点。打線は初回にドラフト6位・花田（東洋大）が放った1安打のみに終わった。

巨人はハヤテ戦（しずてつスタジアム草薙）で先発全員の20安打を放って21―5で大勝。三塚が2回の4号ソロなど3安打3打点、育成選手のティマが3安打4打点、ドラフト4位・皆川（中大）が3安打3打点をマークした。先発・森田は7回3安打2失点（自責1）で5勝目（1敗）。ハヤテ先発・野村は3回0/3を8安打9失点で3敗目。篠原が2安打1打点、広沢が2安打。

西地区の広島はソフトバンク戦に4―1で逆転勝ち。先発・斉藤優が6回2安打6奪三振1失点で2勝目を挙げた。仲田が2安打2打点、林が2安打1打点。ソフトバンク先発の育成選手・小林は5回7安打5奪三振3失点で1敗目。打線は3安打に終わった。

阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に7―4で逆転勝ち。先発・今朝丸は6回4安打6奪三振3失点（自責1）で3勝目（1敗）。小野寺が3安打1打点、佐野が2安打1打点、育成選手のコンスエグラが2安打。オリックス先発・東松は5回7安打5失点で1敗目（3勝）を喫した。杉本が2安打。

西武はロッテとのファーム交流戦（カーミニークフィールド）に6―4。先発・与座が5回1安打無失点の好投で1勝目を挙げた。蛭間が3安打1打点、児玉が3安打、山村が2安打2打点。ロッテ先発の育成選手・森は5回2/3を11安打6失点（自責5）で4敗目（1勝）。育成選手の山崎が7回に1号2ランを放った。