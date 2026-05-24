5月24日に東京競馬場で行われたオークス（G1・芝2400m）で、JRA女性騎手初のクラシック＆G1制覇を成し遂げた今村聖奈騎手。同日、JRA公式YouTubeチャンネルで公開されたジョッキーカメラ映像が、大一番の裏側を克明に映し出し、大きな反響を呼んでいる。

公開されたのは、ジュウリョクピエロに騎乗した今村騎手の視点映像。歴史的快挙の瞬間だけでなく、レース前の静かな空気から、勝利直後にあふれ出した本音までが収められていた。

映像はゲート裏からスタート。初のクラシック騎乗とは思えないほど落ち着いた口調で、「はい、大丈夫です」、「オッケーです」、「はい、お願いします」とパートナーをなだめながら発走を待つ今村騎手。G1の大舞台とは思えないほど自然体のやり取りが、かえって大物感を漂わせていた。

道中は馬群の中でじっくりと脚を温存。泥が跳ねる激しい攻防のなか、直線ではビクトリーロードが見えていたかのように馬群の間を割って鋭く伸びていく。そして、クリストフ・ルメール騎乗のドリームコアを競り落とし、先頭でゴール板を駆け抜けた瞬間――今村騎手の絶叫が響き渡った。

オークス・ジュウリョクピエロと今村聖奈騎手

直後にはルメール騎手から祝福を受け、「サンキュー」と応じる場面も。その後は「ありがとう」、「やった〜！やばい、勝ってもうた」と、興奮冷めやらぬ様子で次々に本音がこぼれ落ちた。

さらに、「やった、ピエちゃん」、「アンタ一番格好いいわ」、「今、皆アンタのこと見てるで、ピエちゃんかっこいいね」と、息を切らせながらジュウリョクピエロに語りかける様子も収録。スタンド前に戻ると大歓声に包まれ、「ほら、東京競馬場すごいね」などと愛馬へ優しく声をかけていた。

映像を見たファンからは、「すごい！歴史的映像！まじで道が開いた」、「ゴール瞬間の叫び声は本当に20代の女子という感じ。すごいわ、歴史を変えるだけの胆力がある」、「ニューヒロインの誕生。おめでとう」、「生涯語り継がれるレース」などと、祝福のコメントが相次いだ。

JRA女性騎手として初めてクラシックの頂点に立った瞬間。その歓喜、息遣い、震えるような本音までをリアルに刻んだジョッキーカメラは、競馬史に残る歴史的映像として、これからも語り継がれていきそうだ。