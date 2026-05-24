【最後にスカッと！】彼の実家へ初訪問。そこで“マウント発言”が止まらない幼馴染に出会って...まさかの事態に！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。初めて彼の実家を訪れ、緊張しながらご両親へ挨拶に向かった主人公。しかし、突然現れた彼の幼馴染から、嫌味やマウント発言を連発される事態に…。波乱の末に見えた、心あたたまる結末とはーー。

彼から「両親に紹介したい」と言われ、私は彼の実家へ行くことになりました。初対面で失礼がないようにと何日も前から手土産を選び、当日も緊張でいっぱいでした。

彼に励まされながら家の前に到着し、いよいよインターホンを押そうとしたそのときです。

突然、ひとりの女性がこちらへやって来ました。

「ちょうど遊びに来たんだよね」

そう話しかけてきたのは、彼の幼馴染だという女性でした。彼女は私を見るなり、品定めするような視線を向けてきます。

さらに、「彼とは昔からずっと一緒だったの」と、彼との親しさを強調する発言を繰り返し始めました。

明らかに敵意を感じる態度に、私は戸惑いを隠せませんでした。