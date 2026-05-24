◆ラグビー ＮＴＴリーグワン ▽プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ ２６―３ ＢＬ東京（２４日、秩父宮）

３季ぶりの優勝を目指す東京ベイが、２連覇王者のＢＬ東京に２６―３で完勝。フル出場したＦＢショーン・スティーブンソンは「正しいエリアでプレーできたと思う。勝てて来週につながったところは、よかった」と、埼玉と戦う準決勝（３１日、秩父宮）進出にうなずいた。

１５人の最後方から出色のパフォーマンスを見せた。７―３の後半３分。敵陣での７次攻撃から、右に空いたスペースへキック。走り込んだＷＴＢヴァイレアにドンピシャで合わせ、トライを演出した。同９分には、中央自陣１０メートル付近から右へ蹴ったボールが、相手２２メートル内右のタッチライン際で跳ねて「５０：２２」を獲得。雄叫びをあげると、ラインアウトからチャンスメークした東京ベイは３分後スコアにつなげた。「スペースがあったので。チームの何人かは、例えばフォーリーは『そのままタッチを割るんじゃないか』って、何人かから『あぁ』とも聞こえたけど、結果的に５０：２２になってよかった」と笑顔を浮かべた。

守っても後半３７分、自陣に入ってきたＢＬ東京を、右サイドの守りでスチール。抜群の嗅覚とスキルで、相手のチャンスの目を摘んだ。「マルコム・マークス、あとバックスの選手と練習をしているけど、その成果が出てチームの手助けになってうれしい」とスティーブンソン。南アフリカ代表で世界的フッカー、ボール奪取の名手からの“レッスン”については「たまにね」と笑った。

準決勝は埼玉戦。ともに堅守を誇り、プライドをかけた一戦となる。スティーブンソンは「彼らの組織高いラグビー、チームも分かっている。自分たちもステップアップして、どれだけミスを減らしてエキサイティングなラグビーができるか。自分たちにフォーカスを向ければ、勝ちがついてくると思う」と、クールに決勝進出を見据えた。