ロフトで見つける高温多湿対策♡汗・うねり悩みに寄り添う最新ケア特集

気温も湿度も高まるこれからの季節は、汗やにおい、髪のうねりなど悩みが増えがち。そんな毎日を少しでも快適に過ごせるよう、ロフトでは高温多湿シーズンにぴったりのケアアイテムを豊富に展開しています。持ち歩きしやすい制汗剤から、お風呂時間に使えるボディーケア、湿気対策におすすめのヘアケアまで勢ぞろい♡毎日の美容時間を心地よく整えてくれる注目アイテムをチェックしてみてください。

汗・におい対策アイテム

汗ばむ季節に頼れる制汗アイテムとして注目なのが、「サイレントタム デオストップミスト(neora)」1,980円（税込）。

汗腺に蓋をつくる有効成分塩化アルミニウムを13％配合した医薬部外品で、脇や足裏など汗が気になる部分に使えるスプレータイプです。さらっとした軽やかな使用感も魅力♪

※5月下旬発売。

「薬用制汗剤 アセニフタ ロールオン(アクラス)」1,848円（税込）は、手を汚さず使えるロールオンタイプ。寝る前に塗ることで、翌日の日中までしっかり汗対策できるのがうれしいポイントです。

さらに、「べっぴんボディ 薬用アセピタバムバム(ミックコスモ)」1,980円（税込）は、首元や脇、手など幅広いパーツに使えるバームタイプ。

メントール配合※1で、暑い日も爽快感のある使い心地を楽しめます。医薬部外品。

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お風呂時間の汗ケア習慣

お風呂でも汗・におい対策を取り入れたい方におすすめなのが、「さらさらパウダーせっけん(ペリカン)」550円（税込）。

脇や足裏にフィットしやすいしずく型で、ナイアシンアミドやホホバ油など4種の保湿成分を配合。パウダリーミントの香りで、洗い上がりも爽やかです。

「薬用デオウォッシュ アセオトシ(アクラス)」1,408円（税込）は、ボディーソープ前の“予洗い”として使う新感覚のアイテム。

汗が気になる部分を先に洗うことで、すっきり感を高めてくれます。医薬部外品。

また、「スノーボム タルカムパウダー シトラスの香り(スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー)」880円（税込）は、タイ発の冷感ボディーパウダー。

メントールやハッカ※1配合で、お風呂上がりやスポーツ後のべたつく肌をさらさらに整えます。

湿気に負けないヘアケア

湿気による髪の広がりやうねり対策には、「24hk by ミラボーテ トワレスグロスショット(賢人)」1,540円（税込）がおすすめ。

水を使わないグロスオイルで、毛先までつややかに整えながら湿気をブロックします。クリアフローラル、ピュアサボン、フレッシュフルーティーの3種類の香りから選べるのも魅力です。

「ビーエスセレクト PPTミルク美容液WHN(賢人)」1,760円（税込）は、洗い流さないトリートメントと導入美容液の2WAY仕様。うねりやくせ毛を集中補修する成分※2を配合し、扱いやすい髪へ導きます。

さらに、「THE ANSWER シーズナルケアSS スーパーラメラシャンプー／EXトリートメント(花王)」各1,870円（税込）は、マンニトール※2配合で高温多湿による髪の広がりやべたつきをケア。

暑い季節でもまとまり感のある髪を目指せます。

※店舗により取扱商品、規模は異なります。

※1…清涼成分

※2…補修成分

毎日の不快感を心地よくケア♡

汗や湿気による悩みが増える季節こそ、自分に合ったケアアイテムを取り入れて快適に過ごしたいもの。

ロフトでは制汗剤からヘアケアまで幅広いラインアップがそろい、ライフスタイルに合わせたアイテム選びを楽しめます♪

全国のロフトおよびロフトネットストアで展開中なので、気になるアイテムをぜひチェックしてみてください。